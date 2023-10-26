Исследование влияния интенсивных рентгеновских импульсов на материальные структуры

Уже более столетия физики полагаются на рассеяние рентгеновских лучей для исследования сложных структур различных материалов. В последнее время рентгеновские лазеры на свободных электронах (XFEL) стали популярным выбором из-за их способности излучать интенсивные фемтосекундные импульсы. Однако возникает вопрос: как эти мощные импульсы влияют на те самые структуры, которые они призваны изучать?

Группа международных исследователей попыталась пролить свет на эту тему, проведя эксперимент с использованием фемтосекундного XFEL, сфокусированного на образце нанокристалла кремния. Их результаты, опубликованные в журнале Physical Review Letters, показали значительное снижение интенсивности дифракции рентгеновских лучей, когда интенсивность луча превышала определенный порог. С помощью моделирования им удалось обнаружить первые несколько фемтосекунд взаимодействия света и материи, которое привело к перепутыванию атомов внутри материала.

Ранее исследования взаимодействия материала с импульсом в этом диапазоне интенсивностей в основном были сосредоточены на материалах в газовой фазе. Чтобы восполнить этот пробел, ученые провели эксперимент на установке SACLA в Японии, облучая образцы кремния толщиной 10 мкм двумя различными интенсивностями пучка: 2.1 × 1016 Вт/см2 и 4.6 × 1019 Вт/см2. Интересно, что они заметили, что дифракционные изображения, полученные при более высокой интенсивности луча, были на 50% тусклее, чем ожидалось.

Автор Беата Зияя-Мотика из Института ядерной физики Польской академии наук подчеркнула, что, хотя интуитивно можно предположить, что более высокое количество фотонов приведет к более четкому дифракционному изображению, существует порог – примерно десятки триллионов ватт на квадратный сантиметр. – за пределами которого дифракционный сигнал ослабевает.

Чтобы разгадать этот парадокс, исследовательская группа обратилась к моделированию и обнаружила, что фотоны высокой энергии (11.5 кэВ) от интенсивных импульсов не только выбрасывают валентные электроны, но и электроны из более глубоких оболочек, расположенных ближе к атомному ядру. Эти глубокие отверстия существенно влияют на «факторы рассеяния атомов», которые играют роль в определении результатов дифракции. Примечательно, что вся эта ионизация происходит в течение первых 6 фемтосекунд взаимодействия света с материей.

В дальнейшем команда надеется, что их работа проложит путь к новым применениям высокоинтенсивного излучения XFEL, таким как разработка инновационных оптических устройств для укорочения импульсов в рентгеновском режиме. Кроме того, понимание того, как разные атомы реагируют на сверхбыстрые рентгеновские импульсы, может повысить точность реконструкции трехмерных атомных структур по записанным дифракционным изображениям.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое дифракция рентгеновских лучей?

Дифракция рентгеновских лучей — это рассеяние рентгеновских лучей атомной или молекулярной структурой материала, которое позволяет ученым определять расположение атомов или молекул внутри кристалла или другого кристаллического вещества.

Что такое рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL)?

Рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL) — это тип лазера, который генерирует высокоинтенсивные и когерентные рентгеновские импульсы. XFEL — это мощные инструменты, используемые в научных исследованиях для изучения структуры и динамики различных материалов.

Как интенсивные рентгеновские импульсы влияют на материальные структуры?

Интенсивные рентгеновские импульсы могут вызывать значительные изменения в структуре материалов. В данном исследовании, когда интенсивность луча превышала определенный порог, интенсивность дифракции рентгеновских лучей падала, что указывает на то, что атомы внутри материала перепутались. Эти результаты способствуют нашему пониманию того, как материалы взаимодействуют с интенсивными рентгеновскими импульсами, и потенциально могут привести к новым применениям в таких областях, как укорачивание импульсов и трехмерная реконструкция атомной структуры.