Самки животных могут изучать предпочтения партнера, основываясь на выборе других, более опытных самок

Новое исследование предполагает, что самки животных могут сделать вывод о том, что делает самца привлекательным, наблюдая за выбором более опытных самок. Исследователи предлагают математическую модель, в которой молодые женщины учатся отдавать предпочтение чертам, которые отличают успешных мужчин от других. Вместо того, чтобы просто копировать своих сверстников, женщины могут научиться отдавать предпочтение редким чертам.

Существующие теории о предпочтениях самок не полностью объясняют разнообразие черт и предпочтений, наблюдаемых в природе. Эта новая модель предлагает новый взгляд на то, как может функционировать половой отбор. Научившись отдавать предпочтение самым редким чертам успешного мужчины, женские предпочтения приводят к тому, что редкие мужские черты становятся более распространенными из поколения в поколение.

Этот механизм помогает поддерживать разнообразие мужских черт, не позволяя одной привлекательной черте вытеснять другие. Это согласуется с некоторыми особенностями полового отбора в природе, такими как быстрые эволюционные изменения и сохранение вариаций как мужских черт, так и женских предпочтений.

Исследователи предполагают, что животные используют социальную информацию для принятия решений во многих контекстах, и вывод о привлекательности потенциальных партнеров может быть продолжением этой общей тенденции. Это исследование подчеркивает важность рассмотрения контекста выбора партнера-женщины при изучении полового отбора.

источник:

Дюваль Э.Х., Фитцпатрик К.Л., Хобсон Э.А., Серведио М.Р. (2023) Предполагаемая привлекательность: обобщенный механизм полового отбора, который может поддерживать изменения в чертах и ​​предпочтениях с течением времени. PLoS Биология (2023). DOI: 10.1371/journal.pbio.3002269.