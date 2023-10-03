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Наука

Самки животных могут изучать предпочтения партнера, основываясь на выборе других, более опытных самок

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Самки животных могут изучать предпочтения партнера, основываясь на выборе других, более опытных самок

Новое исследование предполагает, что самки животных могут сделать вывод о том, что делает самца привлекательным, наблюдая за выбором более опытных самок. Исследователи предлагают математическую модель, в которой молодые женщины учатся отдавать предпочтение чертам, которые отличают успешных мужчин от других. Вместо того, чтобы просто копировать своих сверстников, женщины могут научиться отдавать предпочтение редким чертам.

Существующие теории о предпочтениях самок не полностью объясняют разнообразие черт и предпочтений, наблюдаемых в природе. Эта новая модель предлагает новый взгляд на то, как может функционировать половой отбор. Научившись отдавать предпочтение самым редким чертам успешного мужчины, женские предпочтения приводят к тому, что редкие мужские черты становятся более распространенными из поколения в поколение.

Этот механизм помогает поддерживать разнообразие мужских черт, не позволяя одной привлекательной черте вытеснять другие. Это согласуется с некоторыми особенностями полового отбора в природе, такими как быстрые эволюционные изменения и сохранение вариаций как мужских черт, так и женских предпочтений.

Исследователи предполагают, что животные используют социальную информацию для принятия решений во многих контекстах, и вывод о привлекательности потенциальных партнеров может быть продолжением этой общей тенденции. Это исследование подчеркивает важность рассмотрения контекста выбора партнера-женщины при изучении полового отбора.

источник:
Дюваль Э.Х., Фитцпатрик К.Л., Хобсон Э.А., Серведио М.Р. (2023) Предполагаемая привлекательность: обобщенный механизм полового отбора, который может поддерживать изменения в чертах и ​​предпочтениях с течением времени. PLoS Биология (2023). DOI: 10.1371/journal.pbio.3002269.

By Вики Ставропулу

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