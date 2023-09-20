Астрофизики обнаружили быструю скорость поглощения сверхмассивных черных дыр

Инновационное исследование, проведенное Северо-Западным университетом, поставило под сомнение прежние представления о способах питания сверхмассивных черных дыр. Вопреки представлению о том, что эти черные дыры поглощают материю медленно, новые трехмерные модели высокого разрешения показывают, что на самом деле скорость их потребления гораздо выше.

Исследование показывает, что вращающиеся черные дыры искажают пространство-время вокруг себя, вызывая разрыв газового водоворота, известного как аккреционный диск. Этот процесс создает внутренний и внешний поддиски, причем черные дыры сначала поглощают внутренний поддиск. Затем обломки внешнего субдиска каскадом падают внутрь, заполняя пустоту, оставленную израсходованным внутренним кольцом, инициируя новый цикл потребления. Новое исследование показывает, что процесс еды и восполнения запасов происходит на удивление быстро, занимая всего несколько месяцев.

Быстрые циклы поглощения сверхмассивных черных дыр могут объяснить беспорядочное поведение некоторых объектов ночного неба, таких как квазары. Квазары известны тем, что внезапно вспыхивают, а затем исчезают без объяснения причин. Исследование предполагает, что резкое изменение яркости, наблюдаемое у этих объектов, могло быть результатом разрушения и пополнения внутренних областей аккреционного диска.

Предыдущие теории об аккреционных дисках пытались объяснить их прерывистую яркость и внезапное затемнение. Предположение о том, что газ и частицы вращаются вокруг черных дыр в той же плоскости и направлении, что и вращение черной дыры, слишком упростило их поведение. Однако новое моделирование показывает, что область вокруг черных дыр очень хаотична и неспокойна.

В симуляциях учитывалась газовая динамика, магнетизм и общая теория относительности, а также подчеркивались эффекты перетаскивания кадров. Вращающиеся черные дыры тянут пространство вокруг себя, заставляя газ из разных частей диска сталкиваться и приближаться к черной дыре. Это столкновение создает яркие толчки, которые толкают вещество к черной дыре.

По мере того, как деформация аккреционного диска становится более выраженной, самая внутренняя область начинает отделяться от остальной части диска и колебаться независимо. Это приводит к разрыву и расщеплению внутренних и внешних субдисков, вызывая безумное кормление. Материал из внешнего диска каскадом попадает на внутренний диск, продвигая его ближе к черной дыре для потребления. Гравитационная сила черной дыры затем притягивает газ из внешней части, чтобы пополнить ранее опустошенную внутреннюю область.

Это новое понимание быстрой скорости поглощения сверхмассивных черных дыр может пролить свет на загадочный феномен изменения внешнего вида квазаров. Эти квазары переключаются между яркими и темными состояниями за относительно короткий промежуток времени. Классические теории пытаются объяснить быстрое исчезновение и восстановление яркости, наблюдаемое у этих объектов.

Исследование, проведенное Северо-Западным университетом, проливает свет на сложную динамику сверхмассивных черных дыр и их аккреционных дисков, бросая вызов предыдущим предположениям и обеспечивая более глубокое понимание самых экстремальных объектов Вселенной.

источники:

– Исследование Северо-Западного университета