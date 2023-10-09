Понимание живой биологии перьев динозавров

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC совершили значительный прорыв в понимании живой биологии перьев динозавров. В недавней статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution, команда обнаружила, что перья древних динозавров имеют поразительное химическое сходство с перьями современных птиц, вопреки прежним представлениям.

Ведущий автор Тиффани Слейтер, научный сотрудник Университетского колледжа Корка в Ирландии, объясняет, что их результаты бросают вызов традиционному использованию окаменелых костей для понимания динозавров. Используя синхротрон, ускоритель частиц, который производит рентгеновские лучи высокой интенсивности, команда смогла проанализировать образец и получить представление о структуре, функциях и молекулярном составе перьев.

Чтобы имитировать окаменение, Слейтер нагрел перья современных птиц, например кур, до температуры, наблюдаемой во время захоронения. Этот процесс помог исследователям понять, как белки разлагаются с течением времени, что позволило сделать более точные выводы о молекулярном составе динозавров.

Исследование также подтверждает преобладающий научный консенсус о том, что птицы произошли от динозавров. Мэри Швейцер, почетный профессор Университета штата Северная Каролина, объясняет, что понимание прошлого имеет решающее значение для прогнозирования будущего. Таким образом, это исследование не только расширяет наше понимание эволюции птиц, но и предоставляет ценные данные для научных достижений.

Значение этой работы выходит за рамки научного сообщества. Слейтер подчеркивает, какое влияние это может оказать на привлечение к науке людей всех возрастов. Палеонтология, объясняет она, вызывает восхищение и любопытство как маленьких детей, так и взрослых, что делает ее важнейшей наукой, которая может вдохновить на дальнейшие исследования и интерес к научным исследованиям.

Хотя это исследование знаменует собой важную веху, оно также ставит перед исследовательской группой новые вопросы. Одна из их ключевых задач — определить, может ли химия окаменелостей отражать химию живого организма. Раскрывая живую биологию динозавров через их перья, это исследование прокладывает путь к будущим открытиям и более глубокому пониманию этих древних существ.

источники:

– Экология и эволюция природы – 21 сентября 2020 г.

- Журнал Национальной ускорительной лаборатории SLAC

– Университетский колледж Корка