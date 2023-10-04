Последние останки дронта: «Оксфордский дронт»

Птица додо – символ вымирания животных, вызванного человеком. Европейские колонизаторы истребили эту нелетающую птицу к концу 17 века. Однако удивительный экземпляр, известный как «Оксфордский додо» в Музее естественной истории Оксфордского университета, стал единственным сохранившимся останком мягких тканей додо.

«Оксфордский додо» состоит из черепа с кожистой кожей, образцов тканей, пера, кости стопы и части бедренной кости. Образец находится в таком хорошем состоянии, что ученым удалось извлечь ДНК из тканей. В 2002 году генетические образцы «оксфордского дронта» показали, что дронт принадлежит к группе Columbiformes, в которую входят голуби и голуби. Его ближайшим живым родственником оказался никобарский голубь, обитающий на Андаманских и Никобарских островах.

Еще одно интересное открытие было сделано в результате применения технологии судебно-медицинского сканирования к «Оксфордскому Додо». Сканирование показало, что дронт был убит огнестрельным ранением в шею и голову, хотя личность стрелка остается неизвестной.

Додо были примерно 3 фута в высоту и весили около 44 фунтов. Вопреки ранним изображениям, теперь исследователи полагают, что это были более стройные птицы. Гибель дронтов можно объяснить европейской колонизацией Маврикия, где додо гнездились на земле и были легкой добычей для охотников и завезли хищников, таких как собаки, кошки, свиньи, крысы и макаки. Последний раз подтвержденное наблюдение живого дронта произошло в 1662 году, хотя анализ показывает, что они могли выжить даже в 1690 году.

Хотя несколько костей дронта можно найти в различных музеях по всему миру, «Оксфордский дронт» — единственный известный пример неповрежденных мягких тканей. Стоит отметить, что многие экспонаты таксидермии дронтов зачастую не являются подлинными.

источники:

— Исходная статья

– Музей естественной истории Оксфордского университета