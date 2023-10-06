Спорное одобрение FDA антипсихотических препаратов вызывает обеспокоенность

Недавнее решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ускорить одобрение антипсихотического препарата брекспипразол (Рексулти) для пожилых пациентов с деменцией вызвало споры. Несмотря на минимальную клиническую пользу и повышенный риск смерти, связанный с препаратом, были высказаны опасения по поводу стандартов одобрения FDA и влияния коммерческих интересов на группы защиты интересов пациентов.

Расследование баланса вреда и пользы Rexulti вызывает серьезные вопросы. Препарат не продемонстрировал значительного терапевтического эффекта во время испытаний и был связан с повышенным риском смертности. Тем не менее, Рексулти стал первым антипсихотиком, одобренным FDA для лечения возбуждения у пожилых пациентов с деменцией.

Одной из основных проблем, связанных с этим решением, является финансовая выгода, которую оно может принести фармацевтическим компаниям. При стоимости около 1,400 долларов в месяц производители Rexulti, Оцука и Лундбек, ожидают, что годовой объем продаж составит еще 1 миллиард долларов. Журналист-расследователь Роберт Уитакер в недавней статье, опубликованной в The BMJ, утверждает, что существуют серьезные вопросы по поводу баланса вреда и пользы этого препарата.

Одобрение Rexulti может также обратить вспять многолетние усилия Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) США по сокращению использования антипсихотиков не по назначению в домах престарелых. На препарате имеется «коробочное предупреждение» — самый серьезный тип предупреждений FDA о повышенном риске смерти. Три предварительных исследования показали, что уровень смертности был в четыре раза выше у тех, кто принимал брекспипразол, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Исследователь здравоохранения Public Citizen Нина Зелдес выразила обеспокоенность по поводу одобрения, заявив, что «небольшие преимущества не перевешивают серьезные проблемы безопасности». Профессор Лон Шнайдер из Университета Южной Калифорнии также отметил, что результаты исследований брекспипразола были аналогичны предыдущим исследованиям антипсихотиков у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Существуют опасения, что нынешние стандарты одобрения FDA могут быть ниже, чем 20 лет назад. Группы защиты интересов пациентов, такие как Альянс исследований старения и Leaders Engage on Alzheimer Research (LEAD), поддержали одобрение брекспипразола. Однако стоит отметить, что некоторые из этих групп получают финансирование от фармацевтических компаний, в том числе занимающихся производством Рексульти.

Решение FDA подняло вопросы о влиянии коммерческих интересов на одобрение лекарств и необходимости более надежного процесса оценки. Продолжающиеся усилия CMS по сокращению ненужного назначения антипсихотиков в домах престарелых могут противоречить маркетинговым усилиям, которые, вероятно, последуют за одобрением брекспипразола.

Источники: BMJ.