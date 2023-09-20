FCC требует от спутниковых группировок координировать свои действия с астрономами, чтобы минимизировать помехи

Федеральная комиссия по связи (FCC) обновила лицензии Iceye и Planet, двух операторов спутниковых группировок, чтобы потребовать от них работать с астрономами для смягчения воздействия, которое их спутники могут оказать на наземную астрономию. Iceye добавила в свою группировку восемь спутников, а Planet добавила семь новых спутников Pelican для получения изображений высокого разрешения. Обе компании теперь обязаны координировать свои действия с Национальным научным фондом (NSF), чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения о минимизации воздействия своих спутников на наземную оптическую астрономию.

Это недавнее соглашение соответствует требованию FCC к SpaceX, которая добровольно разработала координационное соглашение с NSF для решения проблем, связанных с влиянием ее созвездия Starlink на астрономию. Хотя отдельные созвездия, такие как Ледяной Глаз и Планета, не представляют серьезного риска, астрономы обеспокоены тем, что совокупный эффект нескольких крупных созвездий может помешать астрономическим наблюдениям.

Астрономы активно сотрудничают с SpaceX и другими компаниями, чтобы уменьшить яркость спутников, в том числе Starlink, чтобы минимизировать их влияние на астрономию. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что яркость группировок спутников не будет ярче 7-й звездной величины. NSF также работает над соглашениями о координации с OneWeb и Amazon для их группировок. Соглашение с OneWeb завершено, а переговоры с созвездием Койпера от Amazon находятся на заключительной стадии.

Астрономы похвалили FCC за решение их проблем и высоко оценили усилия спутниковых компаний по уменьшению помех. Это сотрудничество между спутниковыми группировками и астрономическим сообществом будет продолжаться для будущих систем, включая группировки второго поколения, запланированные такими компаниями, как OneWeb.

Источник: н/д