Механизм образования быстрых радиовсплесков может быть похож на землетрясения

Недавнее исследование, проведенное в Токийском университете, обнаружило явное сходство между быстрыми радиовсплесками (FRB) и землетрясениями, проливая новый свет на загадочный механизм образования FRB. Анализ времени и энергии FRB показал, что, хотя FRB и солнечные вспышки существенно различаются, между FRB и землетрясениями имеется заметное сходство.

Исследователи предполагают, что поверхность магнетара, типа нейтронной звезды, может испытывать «звездотрясения», подобные землетрясениям на Земле, генерирующие FRB. Это открытие может улучшить наше понимание ядерной физики, поведения материи высокой плотности и землетрясений.

Предыдущие исследования были сосредоточены на распределении длительности задержки между последовательными пакетами. Однако этот недавний анализ изучил потенциальные корреляции между различными всплесками. Изучая время и энергию излучения около 7,000 всплесков от трех различных источников FRB-ретрансляторов, ученые обнаружили поразительное сходство между FRB и данными о землетрясениях.

Результаты показали, что вероятность возникновения афтершоков для единичного события составляет 10-50%, а частота возникновения афтершоков снижается со временем. Кроме того, отсутствует корреляция между энергиями главного толчка и его афтершоков. Эти результаты убедительно подтверждают гипотезу о том, что нейтронные звезды имеют твердую корку, покрывающую ее поверхность, и быстрые звездные землетрясения на этой корке выделяют огромное количество энергии, которая проявляется в виде FRB.

Команда планирует дополнительно изучить дополнительные данные о FRB, чтобы подтвердить широко распространенный характер обнаруженных сходств. Это исследование может привести к новому пониманию природы землетрясений путем изучения звездотрясений на далеких сверхплотных звездах, которые создают уникальную среду для исследований. Нейтронные звезды имеют самую плотную внутреннюю часть во Вселенной, конкурирующую по плотности с атомными ядрами, что делает их превосходной лабораторией для изучения материи высокой плотности и фундаментальных законов ядерной физики.

В целом, это исследование способствует нашему пониманию загадочной природы FRB и открывает захватывающие возможности для будущих исследований как в астрофизике, так и в сейсмологии.

Справочник журнала:

Томонори Тотани и Юя Цузуки. «Быстрые радиовсплески вызывают афтершоки, напоминающие землетрясения, но не солнечные вспышки». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества.