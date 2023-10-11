Быстрые радиовсплески и землетрясения: сходства и открытия

Быстрые радиовсплески (FRB) долгое время оставались загадкой в ​​области астрономии. Эти мощные всплески радиоэнергии невидимы для человеческого глаза, но их можно обнаружить с помощью радиотелескопов. Недавнее исследование Токийского университета выявило явное сходство между FRB и землетрясениями, проливая свет на потенциальную причину этих загадочных всплесков.

Исследование было сосредоточено на анализе временного и энергетического распределения FRB и сравнении их с землетрясениями. Исследователи обнаружили, что вероятность возникновения афтершока для одного события FRB аналогична вероятности возникновения афтершока после землетрясения. Более того, в обоих случаях частота возникновения афтершоков со временем снижается. Это предполагает корреляцию между двумя явлениями и подтверждает теорию о том, что FRB вызваны «звездотрясениями» на поверхности нейтронных звезд.

Нейтронные звезды образуются при коллапсе звезд-сверхгигантов, образуя сверхплотное ядро. Некоторые нейтронные звезды, известные как магнетары, испускают FRB. Исследователи предполагают, что звездные землетрясения, происходящие на твердой коре этих нейтронных звезд, выделяют огромное количество энергии, что приводит к обнаружению FRB.

Открытие сходства между FRB и землетрясениями не только дает понимание природы этих загадочных всплесков, но также дает возможность лучше понять сами землетрясения. Изучая звездотрясения на далеких сверхплотных звездах, ученые могут получить новое представление о материи высокой плотности, аспектах ядерной физики и поведении землетрясений.

Быстрые радиовсплески — это невероятно мощные всплески энергии, которые могут преодолевать миллиарды световых лет, но обычно длятся всего лишь тысячные доли секунды. Хотя их точное происхождение до сих пор неизвестно, ученые предполагают различные возможности, включая внеземные источники. Однако в настоящее время ведущей теорией являются нейтронные звезды, излучающие FRB.

Это исследование расширяет наше понимание FRB и их связи с землетрясениями. Дальнейший анализ новых данных о FRB будет проведен для подтверждения сходства, обнаруженного в этом исследовании. Результаты приближают нас к разгадке тайн FRB и получению большего количества знаний о Вселенной, в которой мы живем.

источники:

- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества

– Токийский университет