Миссия НАСА «Психика»: исследование Психики астероида, богатого металлами

Миссия НАСА «Психея» отправляется в новаторское путешествие по исследованию Психеи, уникального богатого металлами астероида. Цель миссии - разгадать тайны формирования планет и истории нашей Солнечной системы, исследуя состав и свойства этого интригующего небесного тела.

Космический корабль, запущенный на базе ракеты SpaceX Falcon Heavy, пересечет глубины космоса, чтобы достичь Психеи, которая вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Считается, что этот астероид представляет собой обнаженное никель-железное ядро ​​ранней планеты, что дает ценную информацию о строительных блоках формирования планет. Изучая состав, топографию и магнитные свойства Психеи, ученые надеются лучше понять эволюцию планет и металлических ядер земных тел.

Что делает миссию «Психея» уникальной? Впервые НАСА будет исследовать мир, состоящий в основном из металла, а не из камня или льда. Это новаторское начинание отражает стремление агентства расширить границы научных исследований.

Примечательно, что миссия «Психея» знаменует собой несколько важных вех. Это первая основная научная миссия НАСА, запущенная на ракете SpaceX Falcon Heavy. Кроме того, это 102-я полноценная миссия в рамках программы стартовых услуг НАСА. «Психея» также станет седьмой научной миссией, выполняемой ракетой SpaceX.

Миссия оснащена современными инструментами, в том числе системой дальней космической оптической связи (DSOC), которая позволит продемонстрировать оптическую связь за пределами Луны. Psyche также будет иметь два мультиспектральных сканера, два магнитометра, а также спектрометр гамма-излучения и нейтронов для изучения различных аспектов астероида.

Пройдя примерно 2.2 миллиарда миль, космический корабль «Психея» прибудет к месту назначения в 2029 году. Он проведет 26 месяцев на орбите вокруг «Психеи», тщательно картируя и изучая ее свойства. По пути космический корабль также выполнит гравитационный маневр с использованием планеты Марс.

Миссия «Психея» обещает дать глубокое понимание формирования планет и загадок истории нашей Солнечной системы. Углубляясь в сердце этого богатого металлами астероида, учёные надеются получить обширные знания о происхождении и эволюции нашего космического соседства.

источники:

- НАСА

– СпейсИкс