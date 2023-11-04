За пределами видения бабочки: революционный датчик УФ-изображения предлагает новые идеи

Исследователи из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне представили новаторский датчик изображения, который черпает вдохновение из невероятного восприятия ультрафиолета бабочками. Этот инновационный датчик обладает замечательной способностью «видеть» в УФ-диапазоне, открывая новый мир возможностей, которые когда-то были невидимы для человеческого глаза.

Чтобы воспроизвести механизм восприятия УФ-излучения, обнаруженный у бабочек, исследовательская группа использовала комбинацию многослойных фотодиодов и нанокристаллов перовскита (PNC). Эта передовая технология позволяет датчику отображать УФ-излучение различной длины, предоставляя массу информации, ранее скрытой от глаз. Используя спектральные характеристики биомедицинских маркеров, таких как аминокислоты, этот датчик изображения может даже различать раковые клетки и нормальные клетки с поразительным уровнем достоверности 99%.

В то время как люди обладают трихроматическим зрением с тремя фоторецепторами для восприятия цветов, у бабочек сложные глаза с шестью или более классами фоторецепторов, каждый из которых имеет различную чувствительность к разным спектрам. Это преимущество позволяет им воспринимать более широкий диапазон цветов, включая ультрафиолет и фиолетовый, которые обычно для нас невидимы. Кроме того, бабочки обладают флуоресцентными пигментами, которые преобразуют ультрафиолетовый свет в видимый свет, что позволяет легко обнаружить его фоторецепторами.

Имитируя этот механизм восприятия УФ-излучения, исследователи объединили тонкий слой PNC с многоуровневым массивом кремниевых фотодиодов. PNC, представляющие собой полупроводниковые нанокристаллы, обладают исключительными свойствами, которые делают их идеальными для обнаружения УФ-излучения и даже более низких длин волн, которые традиционные кремниевые детекторы не могут уловить. Слой PNC поглощает УФ-фотоны и излучает видимый зеленый свет, который затем обнаруживается многоуровневыми кремниевыми фотодиодами. Благодаря обработке сигнала датчик изображения успешно отображает и идентифицирует ультрафиолетовые сигнатуры.

Последствия этой революционной технологии выходят далеко за рамки здравоохранения. Хотя способность датчика отличать раковые клетки от здоровых, несомненно, имеет преобразующее значение, он также обладает огромным потенциалом в различных областях, таких как биология. Многие виды, за исключением бабочек, обладают способностью воспринимать ультрафиолетовый свет. Таким образом, этот датчик УФ-изображения открывает захватывающие возможности для научных исследований и исследований, открывая ранее неизведанные территории.

FAQ

Вопрос: Как работает датчик УФ-изображения?

Ответ: Этот датчик сочетает в себе фотодиоды и нанокристаллы перовскита для улавливания ультрафиолетового света. Нанокристаллы поглощают УФ-фотоны и излучают видимый зеленый свет, который затем фиксируется кремниевыми фотодиодами.

Вопрос: Может ли эта технология визуализации отличить раковые клетки от нормальных?

Ответ: Да, с исключительным уровнем достоверности 99% датчик изображения может различать раковые клетки и нормальные клетки, используя спектральные характеристики биомаркеров, таких как аминокислоты.

Вопрос: Какие преимущества имеют бабочки в восприятии ультрафиолета?

Ответ: У бабочек сложные глаза с несколькими классами фоторецепторов, что позволяет им воспринимать более широкий диапазон цветов, включая ультрафиолет и фиолетовый. У них также есть флуоресцентные пигменты, которые преобразуют ультрафиолетовый свет в видимый свет для облегчения обнаружения их фоторецепторами.

Вопрос: Какую пользу эта технология может принести хирургам во время операции?

Ответ: Этот датчик изображения может помочь хирургам определить степень удаления ткани, необходимую для четких границ вокруг раковых опухолей. Он предоставляет информацию в режиме реального времени, что облегчает принятие обоснованных решений.

Вопрос: Существуют ли другие применения УФ-изображений за пределами здравоохранения?

А: Абсолютно. Помимо здравоохранения, технология УФ-изображения имеет обширные потенциальные применения в различных областях, включая биологию. Многие виды, помимо бабочек, могут видеть в УФ-диапазоне, и эта технология открывает интригующие возможности для исследователей, изучающих эти виды.