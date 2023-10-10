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Наука

Миссия НАСА «Новые горизонты» продолжит сбор гелиофизических данных

ByРоберт Эндрю

Октябрь 10, 2023
Миссия НАСА «Новые горизонты» продолжит сбор гелиофизических данных

НАСА объявило, что миссия «Новые горизонты» продолжится сверх первоначального плана с упором на сбор уникальных гелиофизических данных, начиная с 2025 года. Эта расширенная миссия позволит космическому кораблю выйти из пояса Койпера, где он исследовал внешние пределы Земли. Солнечной системы с момента ее запуска в 2006 году.

Решение о продлении миссии «Новые горизонты» было обусловлено уникальным положением космического корабля в нашей солнечной системе и возможностями, которые он предоставляет для важных гелиофизических исследований. Миссия будет в основном финансироваться Отделом планетарных наук НАСА и будет совместно управляться Отделами гелиофизики и планетарных наук НАСА.

Хотя научному сообществу в настоящее время неизвестно о каких-либо достижимых объектах пояса Койпера, новый план допускает возможность близкого пролета в будущем, если один из них будет идентифицирован. Кроме того, расширенная миссия поможет сэкономить топливо и снизить сложность эксплуатации, пока ведется поиск подходящего кандидата для полета.

Космический корабль «Новые горизонты», спроектированный, построенный и эксплуатируемый Лабораторией прикладной физики Университета Джона Хопкинса, сыграл решающую роль в нашем понимании внешней части Солнечной системы. В 2015 году он совершил облёт Плутона, а затем посетил объект пояса Койпера Аррокот. Юго-западный научно-исследовательский институт отвечает за руководство миссией и научную группу.

Продолжение миссии «Новые горизонты» предоставит ценные данные для гелиофизических исследований и углубит наши знания о Солнечной системе. Это демонстрирует приверженность НАСА исследованиям и открытиям как для научного сообщества, так и для широкой общественности.

источники:
- НАСА

By Роберт Эндрю

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