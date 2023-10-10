Миссия НАСА «Новые горизонты» продолжит сбор гелиофизических данных

НАСА объявило, что миссия «Новые горизонты» продолжится сверх первоначального плана с упором на сбор уникальных гелиофизических данных, начиная с 2025 года. Эта расширенная миссия позволит космическому кораблю выйти из пояса Койпера, где он исследовал внешние пределы Земли. Солнечной системы с момента ее запуска в 2006 году.

Решение о продлении миссии «Новые горизонты» было обусловлено уникальным положением космического корабля в нашей солнечной системе и возможностями, которые он предоставляет для важных гелиофизических исследований. Миссия будет в основном финансироваться Отделом планетарных наук НАСА и будет совместно управляться Отделами гелиофизики и планетарных наук НАСА.

Хотя научному сообществу в настоящее время неизвестно о каких-либо достижимых объектах пояса Койпера, новый план допускает возможность близкого пролета в будущем, если один из них будет идентифицирован. Кроме того, расширенная миссия поможет сэкономить топливо и снизить сложность эксплуатации, пока ведется поиск подходящего кандидата для полета.

Космический корабль «Новые горизонты», спроектированный, построенный и эксплуатируемый Лабораторией прикладной физики Университета Джона Хопкинса, сыграл решающую роль в нашем понимании внешней части Солнечной системы. В 2015 году он совершил облёт Плутона, а затем посетил объект пояса Койпера Аррокот. Юго-западный научно-исследовательский институт отвечает за руководство миссией и научную группу.

Продолжение миссии «Новые горизонты» предоставит ценные данные для гелиофизических исследований и углубит наши знания о Солнечной системе. Это демонстрирует приверженность НАСА исследованиям и открытиям как для научного сообщества, так и для широкой общественности.

источники:

- НАСА