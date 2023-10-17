Миссия НАСА «Психея» успешно стартовала, что подчеркивает конкуренцию среди поставщиков услуг запуска

Долгожданная миссия НАСА «Психея» успешно стартовала со стартовой площадки 39А в Космическом центре Кеннеди во Флориде, что развеяло предыдущие опасения по поводу задержек. Миссия, целью которой является исследование богатого металлами астероида Психея, чтобы получить представление о формировании скалистых планет, была запущена на вершине ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Помимо изучения астероида, космический корабль также осуществляет демонстрацию технологии дальней космической оптической связи, целью которой является расширение полосы пропускания связи с использованием оптической связи вместо традиционной радиочастотной связи.

Астероид Психея шириной 279 км уникален, поскольку он станет первым астероидом металлического класса, когда-либо исследованным. Космический корабль пройдет этап ввода в эксплуатацию и получит гравитационную поддержку с Марса в 2026 году, а затем, наконец, достигнет астероида в 2029 году. В ближайшие недели будут проверены научные инструменты, а инженеры протестируют демонстрацию технологии оптической связи.

Примечательным аспектом миссии Psyche является использование ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, что стало важной вехой для НАСА. Впервые ракете-носителю поручается выполнение «самых сложных и приоритетных миссий НАСА». Это решение было принято после двух с половиной лет попыток найти альтернативу дорогостоящей системе космического запуска (SLS).

Зависимость от SpaceX подчеркивает ограниченность возможностей поставщиков запусков в западном мире. Известные поставщики, такие как United Launch Alliance (ULA), сталкиваются с проблемами при вводе в эксплуатацию новых ракет из-за различных факторов, включая геополитические конфликты и сбои в цепочках поставок. В то время как ULA надеется получить альтернативные двигатели от Blue Origin, запуск ее ракеты Vulcan сталкивается со значительными задержками. Европейские провайдеры запуска также переживают неудачи из-за приземления Vega-C и сбоев в графике запуска Ariane 6.

Поскольку возможности запуска услуг уменьшаются, выбор НАСА для своих зондов и небольших спутников также сужается. Недавние инциденты, такие как неудачный запуск Rocket Lab в сентябре, еще раз подчеркивают необходимость альтернативных поставщиков запусков, чтобы гарантировать, что SpaceX не станет единственным вариантом на рынке.

Источник: Эта информация основана на статье из The Register.