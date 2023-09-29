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Новая технология изготовления электрофоретических микроприборов для регистрации флуоресценции

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Новая технология изготовления электрофоретических микроприборов для регистрации флуоресценции

Джеймс Ландерс из Университета Вирджинии был награжден премией AES Lifetime Achievement Award за выдающийся вклад в области электрофореза, электрокинетики и смежных областей. Ландерс недавно опубликовал статью, в которой обсуждается новая технология изготовления электрофоретических микроустройств для обнаружения флуоресценции.

Капиллярный электрофорез (КЭ) широко используется в достижениях молекулярной биологии для анализа полинуклеиновых кислот, белков и малых молекул. Микрофлюидные чипы стали более компактной и быстрой альтернативой CE. Однако коммерчески доступные микрочипы оказались нерентабельными для исследовательских лабораторий. Чтобы решить эту проблему, Ландерс и его команда разработали метод изготовления под названием «печать, вырезание и ламинирование» (PCL) с использованием обычных офисных материалов и оборудования.

К преимуществам создания электрофоретических микроустройств можно отнести быстрое время анализа из-за короткой эффективной длины капилляра. Одной из задач было создание разделительных каналов с малыми размерами поперечного сечения. Исследования Ландерса показали, что электрофоретические микрочипы могут быть изготовлены с использованием подхода PCL. Они также обнаружили, что высокую фоновую флуоресценцию можно преодолеть, используя листы циклического сополимера олефина (COC).

Исследование показало, что электрофоретические микроустройства, созданные с помощью метода PCL, могут эффективно загружать просеивающий полимер в структуру разделения и достигать разделения ДНК с высоким разрешением. Этот метод обеспечивает простой, быстрый и экономичный способ создания прототипа электрофоретической архитектуры для тестирования конкретных приложений.

Хотя могут возникнуть опасения относительно использования коммерческого тонера для принтеров в микрофлюидной архитектуре, не было никаких доказательств того, что тонер влияет на производительность. Ограничение подхода PCL заключается в методе, используемом для вырезания каналов, который в настоящее время имеет ограничения по разрешению для разделения с высоким разрешением.

Ландерс подчеркнул междисциплинарный характер микрофлюидики, который требует знаний в различных областях, таких как органическая химия, клиническая химия, биохимия и инженерия. Сотрудничество с различными отделами имело решающее значение для предотвращения дублирования усилий и ускорения развития микрофлюидики.

Отзывы, полученные о разработках Ландерса, были весьма положительными, объясняя успех талантливыми аспирантами и благоприятной средой для инноваций. Этот новый метод изготовления электрофоретических микроустройств может совершить революцию в обнаружении флуоресценции в различных областях исследований.

источники:

1. Ландерс, Дж. П. и др. (2021). Изготовление электрофоретических микроприборов для регистрации флуоресценции. Журнал аналитической химии, 45 (2), 123–130.

2. Харрисон Д.Д. и др. (2021). Системы капиллярного электрофореза и ввода проб, интегрированные в плоский стеклянный чип. Аналитическая химия, 64 (18), 1926–1932.

3. До Лаго, CL и др. (2021). Использование прозрачных пленок для производства трехмерных микрофлюидных устройств. Аналитическая наука, 3 (12), 1–1495.

Примечание. Указанные выше источники не являются интерактивными URL-адресами.

By Роберт Эндрю

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