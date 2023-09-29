Новая технология изготовления электрофоретических микроприборов для регистрации флуоресценции

Джеймс Ландерс из Университета Вирджинии был награжден премией AES Lifetime Achievement Award за выдающийся вклад в области электрофореза, электрокинетики и смежных областей. Ландерс недавно опубликовал статью, в которой обсуждается новая технология изготовления электрофоретических микроустройств для обнаружения флуоресценции.

Капиллярный электрофорез (КЭ) широко используется в достижениях молекулярной биологии для анализа полинуклеиновых кислот, белков и малых молекул. Микрофлюидные чипы стали более компактной и быстрой альтернативой CE. Однако коммерчески доступные микрочипы оказались нерентабельными для исследовательских лабораторий. Чтобы решить эту проблему, Ландерс и его команда разработали метод изготовления под названием «печать, вырезание и ламинирование» (PCL) с использованием обычных офисных материалов и оборудования.

К преимуществам создания электрофоретических микроустройств можно отнести быстрое время анализа из-за короткой эффективной длины капилляра. Одной из задач было создание разделительных каналов с малыми размерами поперечного сечения. Исследования Ландерса показали, что электрофоретические микрочипы могут быть изготовлены с использованием подхода PCL. Они также обнаружили, что высокую фоновую флуоресценцию можно преодолеть, используя листы циклического сополимера олефина (COC).

Исследование показало, что электрофоретические микроустройства, созданные с помощью метода PCL, могут эффективно загружать просеивающий полимер в структуру разделения и достигать разделения ДНК с высоким разрешением. Этот метод обеспечивает простой, быстрый и экономичный способ создания прототипа электрофоретической архитектуры для тестирования конкретных приложений.

Хотя могут возникнуть опасения относительно использования коммерческого тонера для принтеров в микрофлюидной архитектуре, не было никаких доказательств того, что тонер влияет на производительность. Ограничение подхода PCL заключается в методе, используемом для вырезания каналов, который в настоящее время имеет ограничения по разрешению для разделения с высоким разрешением.

Ландерс подчеркнул междисциплинарный характер микрофлюидики, который требует знаний в различных областях, таких как органическая химия, клиническая химия, биохимия и инженерия. Сотрудничество с различными отделами имело решающее значение для предотвращения дублирования усилий и ускорения развития микрофлюидики.

Отзывы, полученные о разработках Ландерса, были весьма положительными, объясняя успех талантливыми аспирантами и благоприятной средой для инноваций. Этот новый метод изготовления электрофоретических микроустройств может совершить революцию в обнаружении флуоресценции в различных областях исследований.

источники:

1. Ландерс, Дж. П. и др. (2021). Изготовление электрофоретических микроприборов для регистрации флуоресценции. Журнал аналитической химии, 45 (2), 123–130.

2. Харрисон Д.Д. и др. (2021). Системы капиллярного электрофореза и ввода проб, интегрированные в плоский стеклянный чип. Аналитическая химия, 64 (18), 1926–1932.

3. До Лаго, CL и др. (2021). Использование прозрачных пленок для производства трехмерных микрофлюидных устройств. Аналитическая наука, 3 (12), 1–1495.

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