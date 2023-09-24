SpaceX запустила 22 спутника, поскольку ФАУ предлагает новые правила по сокращению космического мусора

SpaceX успешно запустила на низкую околоземную орбиту 22 спутника своей «группировки» Starlink. Спутники были отправлены в космос ракетой Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Ракета-носитель первой ступени ракеты успешно приземлилась на баржу в океане. Эта миссия стала 17-м полетом ракеты-носителя первой ступени, которая ранее запускала различные полезные нагрузки, включая миссии GPS и Starlink.

Вскоре после этого запуска Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) объявило о предлагаемом правиле, направленном на ограничение роста орбитального мусора от коммерческих космических полетов. Цель ФАУ — свести к минимуму риск столкновений с космическими кораблями и спутниками и способствовать созданию устойчивой космической среды. Орбитальный мусор представляет угрозу для пилотируемых космических полетов и спутниковых служб, таких как связь и мониторинг погоды.

Предлагаемое правило потребует от таких компаний, как SpaceX, утилизировать верхние ступени своих ракет одним из пяти способов. Им нужно будет провести контролируемый вход, переместить верхнюю ступень на менее перегруженную орбиту хранения или кладбище, отправить ее на околоземную орбиту, удалить обломки в течение пяти лет путем активного удаления мусора или выполнить неконтролируемую утилизацию в атмосфере. ФАУ стремится снизить риск для людей на земле и в полете, ограничивая неконтролируемый вход верхних ступеней в атмосферу.

Предложенное ФАУ правило согласуется с собственной практикой правительства США по предотвращению образования орбитального мусора для космических миссий. Вскоре он будет опубликован в федеральном реестре, что положит начало 90-дневному периоду общественного обсуждения. По состоянию на июль на орбите находилось более 23,000 XNUMX объектов размером более четырех дюймов. Необходимость ответственного обращения с космическим мусором была подчеркнута такими инцидентами, как обнаружение мусора SpaceX в Снежных горах и взрыв беспилотной ракеты в апреле, в результате которого обломки упали возле небольшого города.

источники:

– УПИ: [источник]

– The Guardian: [источник]