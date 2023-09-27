Близкая сверхновая бросает вызов стандартной теории звездной эволюции

Недавно обнаруженная сверхновая SN 2023ixf удивила астрономов своим поведением, бросив вызов стандартной теории звездной эволюции. Эта сверхновая типа II, обнаруженная астрономом-любителем Коити Итагаки из Ямагаты, Япония, предоставляет ценные данные для ученых, изучающих смерть массивных звезд.

Сверхновые типа II, или сверхновые с коллапсом ядра, возникают, когда красные звезды-сверхгиганты коллапсируют под действием собственной гравитации и взрываются. Под это описание подходит SN 2023ixf, расположенная в галактике Вертушка на расстоянии около 20 миллионов световых лет от Земли. Однако последующие наблюдения астрономов Центра астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт выявили неожиданное поведение.

Обычно сверхновые с коллапсом ядра производят вспышку света, известную как ударный прорыв, когда ударная волна от взрыва достигает внешнего края звезды. Но SN 2023ixf продемонстрировал запоздалый шоковый прорыв, что противоречило ожиданиям. Согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, эта задержка является свидетельством плотного материала в результате недавней потери массы, что необычно для сверхновых типа II. Наблюдения также выявили значительную потерю массы, почти равную массе Солнца, за год, предшествовавший взрыву.

Запоздалый прорыв шока предполагает потенциальную нестабильность в последние годы жизни звезды, приводящую к чрезвычайной потере массы. Это может быть связано с выгоранием элементов большой массы, таких как кремний, в ядре звезды. Дополнительные наблюдения в миллиметровом диапазоне волн, проведенные Центром астрофизики с использованием субмиллиметровой решетки, отследили столкновение обломков сверхновой и плотного материала, который был потерян перед взрывом.

Обнаружение и изучение сверхновых, когда они молоды и близки, имеет решающее значение для понимания поведения массивных звезд в последние годы, предшествующие их взрывам. Партнерство между астрономами-любителями и профессиональными астрономами сыграло жизненно важную роль в открытии и дальнейшем изучении SN 2023ixf, что позволило глубже понять эволюцию звезд и взрывы сверхновых.

источники:

– Даичи Хирамацу и др., От открытия до первого месяца сверхновой типа II 2023ixf: Высокая и переменная потеря массы в последний год перед взрывом, The Astrophysical Journal Letters (2023).

– Эдо Бергер и др., Миллиметровые наблюдения за SN типа II 2023ixf: ограничения на ближайшую околозвездную среду, The Astrophysical Journal Letters (2023).