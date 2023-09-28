Беспрецедентная потеря массы сверхновой SN 2023ixf бросает вызов существующим теориям звездной эволюции

Недавно обнаруженная сверхновая, известная как SN 2023ixf, бросает вызов стандартной теории звездной эволюции. Сверхновая, расположенная в галактике Вертушка на расстоянии около 20 миллионов световых лет от Земли, выбросила массу материала, полную солнечной массы, за год, предшествовавший взрыву. Эта экстремальная потеря массы перед взрывом предполагает, что в последний год жизни звезды может произойти больше, чем считалось ранее.

SN 2023ixf — это сверхновая типа II, в частности сверхновая с коллапсом ядра, которая возникает, когда красные звезды-сверхгиганты коллапсируют под собственным весом и взрываются. Эти сверхновые играют решающую роль в формировании и эволюции атомов, нейтронных звезд и черных дыр. Однако о годах, предшествовавших их взрывам, известно очень мало.

Первоначально ученые заметили, что ударная вспышка SN 2023ixf, вспышка света, возникающая, когда ударная волна взрыва достигает внешнего края звезды, была задержана на несколько дней. Дальнейший анализ многоволновых данных показал, что отсроченный взрыв ударной волны был свидетельством недавней потери массы звезды.

Наблюдения показали, что SN 2023ixf потеряла неожиданное количество массы, эквивалентное массе Солнца, в последний год перед взрывом. Такая чрезвычайная потеря массы нетипична для сверхновых типа II и бросает вызов существующему пониманию эволюции массивных звезд.

Эти результаты предполагают, что в последние годы жизни звезды может возникнуть потенциальная нестабильность, приводящая к чрезвычайной потере массы. Это может быть связано с заключительными стадиями ядерного выгорания элементов большой массы, таких как кремний, в ядре звезды.

Дальнейшие наблюдения и сотрудничество, в том числе наблюдения в миллиметровом диапазоне с использованием субмиллиметровой решетки (SMA) на Гавайях, ведутся для более глубокого понимания SN 2023ixf и ее беспрецедентной потери массы. Эти открытия дают ценную информацию о сложных процессах, которые происходят на заключительных стадиях жизни звезды, прежде чем она взорвется как сверхновая.

Источники: CfA, НАСА.