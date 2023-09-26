Новое исследование предполагает, что экстремальная жара может привести к вымиранию человечества

Новое исследование, проведенное учеными из Соединенного Королевства, предупреждает, что сильная жара потенциально может привести к вымиранию людей и почти всех других млекопитающих гораздо раньше, чем предполагалось ранее. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, использовались передовые суперкомпьютерные климатические модели, чтобы проиллюстрировать эскалацию экстремальных климатических явлений, которые произойдут, когда континенты на Земле в конечном итоге сольются, образуя раскаленную засушливую территорию, известную как «Пангея Ультима».

Ожидается, что формирование Пангеи Ультима подвергнет значительную часть планеты воздействию температур в диапазоне от 40 до 70°C. Это, в сочетании с возросшей вулканической активностью, которая приведет к выбросу значительного количества углекислого газа в атмосферу, усугубит глобальное потепление. Кроме того, поскольку Солнце со временем становится ярче, излучая больше энергии, температура Земли будет повышаться.

Ведущий автор доктор Александр Фарнсворт объясняет, что примерно через 250 миллионов лет Солнце будет примерно на 2.5% ярче и будет излучать на 2.5% больше радиации, чем сегодня. С появлением суперконтинента и более жаркого солнца млекопитающие, включая человека, столкнутся с преимущественно враждебной средой, лишенной источников пищи и воды. В документе предупреждается о широко распространенных температурах от 40 до 50 градусов по Цельсию и ежедневных экстремальных температурах, которые сделают выживание невозможным без вмешательства.

Исследование подчеркивает способность млекопитающих, включая человека, на протяжении всей истории адаптироваться к различным погодным условиям. Однако, хотя млекопитающие научились переносить более низкие температуры, их способность переносить более высокие температуры в целом осталась неизменной. Длительное воздействие сильной жары становится значительно более трудным и в конечном итоге делает выживание невозможным.

Исследовательская группа использовала климатические модели для моделирования тенденций температуры, ветра, дождя и влажности для Pangea Ultima. Уровни CO2 прогнозировались с использованием моделей, учитывающих движения тектонических плит, химию океана и биологические процессы, с учетом антропогенных выбросов парниковых газов.

Доктор Фарнсворт предполагает, что одним из возможных решений могла бы стать разработка искусственных технологий, таких как конструкции или ограждения, способные защитить людей от экстремальных температур наружного воздуха. Однако решение этой проблемы также потребует инноваций для поддержания источников продовольствия и обеспечения водной безопасности, поскольку животноводству и сельскохозяйственным культурам будет трудно выжить в таких условиях.

Исследование также подчеркивает важность понимания тектоники и расположения континентов при исследовании экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. Динамика этих факторов определяет обитаемость Солнечной системы и подчеркивает роль, которую они играют в обитаемости нашей Солнечной системы.

В заключение, исследование подчеркивает серьезную угрозу, которую представляет экстремальная жара для выживания людей и млекопитающих. Он призывает к срочным действиям по рассмотрению потенциальных сценариев будущего и разработке инновационных решений для смягчения воздействия повышения температуры.

источники:

– Природные геолого-геофизические исследования: [вставить DOI]

– «Джерузалем Пост»