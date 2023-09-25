Экстремальная жара может привести к вымиранию млекопитающих через 250 миллионов лет, показало исследование

Недавнее исследование предполагает, что сильная жара, вызванная слиянием континентов Земли в один суперконтинент, может привести к вымиранию всех млекопитающих, включая человека, через 250 миллионов лет. В исследовании использовались суперкомпьютерные климатические модели для прогнозирования будущих последствий тектонических движений и увеличения выбросов углекислого газа (CO2) на планете.

Когда континенты сливаются, извержения вулканов выбрасывают в атмосферу большое количество CO2, вызывая значительное нагревание планеты. Такое повышение температуры создаст непригодную для жизни среду для млекопитающих, поскольку они лучше адаптируются к холодному климату и с трудом справляются с сильной жарой. Будущий суперконтинент будет в значительной степени негостеприимным: только от 8% до 16% его территории будут пригодны для проживания.

Доктор Александр Фарнсворт, ведущий автор исследования из Бристольского университета, объяснил, что совокупное воздействие континентальности, более жаркого солнца и повышенного уровня CO2 приведет к повышению температуры от 40 до 50°C, что сделает невозможным для млекопитающих поиск пищи. и источники воды. Люди, как и другие виды, не смогут охлаждать свое тело с помощью пота, что в конечном итоге приведет к их гибели.

Исследование предсказывает, что уровень CO2 может вырасти с нынешних 400 частей на миллион (ppm) до более чем 600 частей на миллион к тому времени, когда сформируется суперконтинент под названием Пангея Ультима. Исследователи подчеркивают важность сокращения выбросов парниковых газов, чтобы предотвратить возникновение подобных сценариев в будущем.

Соавтор исследования, доктор Юнис Ло, подчеркнула безотлагательность решения нынешнего климатического кризиса, поскольку сильная жара уже влияет на здоровье человека. Крайне важно как можно скорее добиться нулевых выбросов, чтобы смягчить вредные последствия повышения температуры.

Кроме того, исследователи предполагают, что при рассмотрении обитаемости других планет следует учитывать расположение континентов. Планета, находящаяся в обитаемой зоне Солнечной системы, все еще может оставаться непригодной для жизни, если континенты сконцентрированы в одном суперконтиненте.

Это исследование подчеркивает потенциальные тяжелые последствия изменения климата и подчеркивает необходимость немедленных действий по смягчению его последствий. Хотя прогнозируемые сроки отсчитываются на миллионы лет вперед, нынешнее воздействие повышения температуры не следует игнорировать.

источники:

– Исследование, проведенное доктором Александром Фарнсвортом и доктором Юнис Ло из Бристольского университета, опубликовано в журнале Nature Geoscience.