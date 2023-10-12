Микробная жизнь процветает в динамичной среде старого доброго гейзера

Гейзер Старый Верный в Йеллоустонском национальном парке славится своими мощными и завораживающими извержениями, ежегодно привлекающими миллионы туристов. Однако новое исследование Лизы М. Келлер показывает, что для некоторых микробных форм жизни Old Faithful является не просто зрелищем, но и их домом.

Среди микробного сообщества, проживающего в Олд-Фейтфуле, самой распространенной бактерией является Thermocrinis Ruber, составляющая более 60% населения. Будучи хемоавтотрофом, Thermocrinis Ruber генерирует собственную энергию, принося пользу не только себе, но и другим микробам в сообществе.

Поскольку Old Faithful — это темная и жаркая среда, где фотосинтез невозможен, Thermocrinis Ruber использует выделение CO2 из гейзера, чтобы преобразовать его в углеродные формы, которые могут быть использованы другими микробами, такими как Thermus aquaticus. Обе бактерии являются экстремофилами, процветающими в экстремальных условиях, где большинство форм жизни не может выжить.

Гейзеры, в том числе Old Faithful, представляют собой уникальную проблему для микробной жизни из-за своей динамичной природы. Постоянно меняющиеся температуры пара и воды во время извержений создают различные экологические ниши, которые может занимать Thermocrinis, что приводит к увеличению разнообразия на уровне подвидов.

Чтобы изучить микробную активность в Старом Фейтфуле, Келлер собрал образцы воды из падающего извержения и бассейна, питающегося исключительно за счет извержений гейзера. В лаборатории образцы инкубировались при различных температурах, характерных для условий гейзера и бассейна. Результаты показали признаки микробной активности, подтверждая наличие активной микробной жизни в водах Old Faithful.

Это исследование не только подчеркивает обитаемость гейзера Old Faithful, но также подчеркивает, как динамическая среда гейзера способствует геномному разнообразию микробного сообщества. Он демонстрирует устойчивость и адаптируемость экстремофилов, процветающих в сложных условиях.

источники:

– Келлер, LM (2023). Экстремофильное биоразнообразие и активность в извергающихся гейзерах: гетерогенность создает разнообразие на уровне ниш и обнажает его регулирование. ПНАС Нексус.

– Геологическое общество Америки (2023 г.). В гейзерах процветает микробная жизнь. Получено с [вставьте URL].