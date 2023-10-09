Эволюция и потеря генов у растений-паразитов: выводы из баланофоры

Недавнее исследование, проведенное группой ученых под руководством исследователей из BGI Research и Университета Британской Колумбии, выявило захватывающую информацию об эволюции паразитических растений, особенно баланофоры. Баланофора — это род растений, которые используют уникальный подземный орган для кражи питательных веществ у растений-хозяев. Исследователи обнаружили, что Balanophora претерпела значительную потерю генов, потеряв одну треть своих генов, поскольку она превратилась в оптимизированного и эффективного паразита.

В исследовании сравнивались геномы баланофоры с другим крайне паразитическим растением под названием Саприя. Оба растения продемонстрировали потерю генов, связанных с фотосинтезом, как и ожидалось для растений-паразитов, которые больше не полагаются на этот процесс. Однако исследователи также обнаружили потерю генов, участвующих в других важных биологических процессах, таких как развитие корней, поглощение азота и регуляция цветения. Это говорит о том, что баланофора оптимизировала свою генетическую структуру, чтобы сохранить только гены, необходимые для ее паразитического образа жизни.

Одним из особенно неожиданных открытий стала потеря генов, связанных с синтезом основного гормона растений, называемого абсцизовой кислотой (АБК), который отвечает за реакции растений на стресс и передачу сигналов. Несмотря на эту потерю, исследователи наблюдали накопление гормона АБК в цветущих стеблях баланофоры и сохранение генов, участвующих в реакции на передачу сигналов АБК. Это указывает на то, что Balanophora развила альтернативные механизмы поддержания физиологической синхронизации с растениями-хозяевами.

Исследование подчеркивает поразительную конвергенцию генетической эволюции растений-паразитов, несмотря на их разнообразный внешний вид и историю жизни. Исследователи полагают, что многие из утраченных генов баланофоры связаны с функциями, которые больше не нужны паразитическим растениям, в то время как другие могли быть полезны для их адаптации к паразитическому образу жизни. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить функциональные последствия потери генов у Balanophora и то, как она манипулирует растениями-хозяевами, чтобы выжить.

Это исследование вносит ценную информацию в наше понимание генетических механизмов, лежащих в основе зависимости паразитических растений от их хозяев. Это также имеет более широкое значение для области геномики растений и эволюционной биологии. В рамках проекта 10KP, целью которого является секвенирование геномов 10,000 XNUMX видов растений, изучение паразитических растений, таких как баланофора, предоставляет важные данные о геномных изменениях и сложных взаимодействиях между паразитами и их хозяевами.

источники:

– Чен, X. и др. (2023). Геномы баланофоры демонстрируют массовую конвергентную эволюцию с другими крайними голопаразитами и дают новое представление о взаимодействиях паразита и хозяина. Природные растения. DOI: 10.1038/s41477-023-01517-7