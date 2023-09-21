Диета «один прием пищи в день»: преимущества, риски и соображения

Знаменитости, как известно, поддерживают различные диетические тенденции, и одним из последних причуд, набирающих популярность, является диета «один прием пищи в день», также известная как OMAD. Такие известные личности, как Брюс Спрингстин и Крис Мартин из Coldplay, утверждают, что OMAD помогает им контролировать свой вес и оставаться в форме.

OMAD — это экстремальная версия диеты натощак, такая как прерывистое голодание и ограниченное по времени питание. Ключевое отличие состоит в том, что вместо того, чтобы голодать в определенные дни или ограничивать прием пищи определенным временным интервалом, последователи OMAD потребляют все свои ежедневные калории за один большой прием пищи.

Из-за ограниченного количества исследований самого OMAD большинство утверждений о его эффективности основано на неофициальных данных или предположениях, сделанных на основе исследований других форм голодания. Хотя некоторые данные свидетельствуют о том, что определенные формы периодического голодания и ограниченного по времени питания могут помочь в контроле веса и улучшить показатели метаболического здоровья, исследования все еще продолжаются.

Исследование на людях показало, что употребление одного приема пищи в день приводит к большему снижению массы тела и жировой массы. Однако это также привело к снижению мышечной массы и плотности костей, что потенциально могло привести к ухудшению мышечной функции и увеличению риска переломов костей, если следовать в течение длительного периода. Исследования на животных дали противоречивые результаты: некоторые из них указывают на увеличение веса от одного большого приема пищи.

Чтобы лучше понять последствия OMAD, необходимы более комплексные исследования с участием более крупных групп участников и различных групп населения. Исследователям также необходимо изучить долгосрочное влияние OMAD и рассмотреть различные сроки приема пищи и составы питательных веществ.

Хотя подход «один прием пищи в день» может показаться привлекательным для контроля веса, может быть сложно удовлетворить все потребности в питании, включая энергию, белок, клетчатку, а также необходимые витамины и минералы, за один прием пищи. Недостаточное потребление питательных веществ может привести к потере мышечной массы, запорам и ухудшению здоровья кишечника. Особое внимание необходимо уделять потреблению достаточного количества белка, овощей, орехов, семян, фруктов, цельнозерновых продуктов и молочных продуктов или подходящих альтернатив для удовлетворения потребностей в питании.

Крайне важно отметить, что OMAD не рекомендуется детям, беременным, планирующим забеременеть, кормящим грудью или лицам, имеющим риск развития расстройства пищевого поведения. Более того, следует учитывать устойчивость диеты и потенциальный вред в долгосрочной перспективе для населения в целом, особенно потому, что знаменитости, одобряющие эти диеты, имеют доступ к диетологам, высококачественным диетам и добавкам.

В заключение, хотя диета OMAD привлекла внимание, научных данных о ее безопасности и эффективности недостаточно. Прежде чем приступать к какой-либо экстремальной диете, рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником или дипломированным диетологом.

источники:

– Аманда Эйвери, преподаватель диетологии, Ноттингемский университет («Разговор»)