Самый полный скелет саблезубого сумчатого найден в Колумбии

Исследователи сделали необычное открытие в пустыне Татакоа в Колумбии, раскопав самый полный на сегодняшний день скелет саблезубого сумчатого животного. Эта замечательная находка проливает новый свет на этих загадочных существ, живших примерно 13 миллионов лет назад.

Саблезубое сумчатое животное, известное как Anachlysictis gracilis, принадлежало к группе хищных млекопитающих, называемых спарассодонтами, которые населяли Южную Америку в постдинозавровую кайнозойскую эпоху. Скелет был найден в районе, известном как «Ла Вента», который когда-то был тропическим лесом, похожим на современную Амазонку.

До этого открытия встречи с этим видом ограничивались фрагментированными останками. Обнаруженный скелет вносит значительный вклад в наши знания о саблезубых сумчатых, предоставляя неоценимую информацию об их внешнем виде и образе жизни в неотропической Южной Америке миллионы лет назад.

Доктор Каталина Суарес, руководившая анализом останков, заявила: «Благодаря этому открытию мы смогли узнать новые подробности об этом удивительном виде. Анализ позволил нам понять, какими были эти вымершие хищники и как они жили в неотропической Южной Америке миллионы лет назад».

Ископаемое A. gracilis, которое является частью семейства Thylacosmilidae, имеет близкое родство с Thylacosmilus, наиболее известным саблезубым сумчатым животным. Семейство Thylacosmilidae характеризуется характерными изогнутыми саблевидными клыками и передней частью челюсти, напоминающей ножны.

Изучая коренные зубы и нижнюю челюсть скелета, исследователи пришли к выводу, что A. gracilis был гиперплотоядным животным весом около 23 кг, похожим на современную рысь. Его рацион, вероятно, состоял из более мелких млекопитающих, таких как сумчатые, колючие крысы, дикобразы, грызуны разных размеров и даже приматы.

Дальнейшие исследования других костей, включая участки позвоночника, ребер, бедра, лопаток и костей ног, будут способствовать лучшему пониманию того, как двигалось это сумчатое животное, положение его шеи и его способность лазить или удерживать предметы.

Исключительное ископаемое теперь выставлено в Музее естественной истории Ла-Татакоа в Колумбии, пополнив коллекцию замечательных находок, сделанных на этом палеонтологическом золотом руднике. Доктор Эдвин Кадена подчеркнул важность поддержки палеонтологической научной деятельности в Неотропах для продолжения новых открытий, которые улучшат наше понимание эволюционной истории и палеобиоразнообразия этого региона.

В этом исследовательском сотрудничестве приняли участие учреждения из Аргентины, Колумбии, США, Японии, Панамы и Великобритании.