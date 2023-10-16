Так называемый «вымерший» хоутинг, возможно, все-таки не вымер

Ученые поставили под сомнение классификацию рыб-охотников (Coregonus oxyrinchus) как «вымерших» в Красном списке МСОП. Классификация основана на морфологическом сравнении с европейским сигом (Coregonus lavaretus), который сейчас ставится под сомнение. Исследователи из Амстердамского университета и Лондонского музея естественной истории провели анализ ДНК сохранившихся музейных рыб, возраст некоторых из которых превышает 250 лет, и обнаружили, что генетические различия между хаутингом и европейским сигом были удивительно малы.

Исследование было сосредоточено на митохондриальной ДНК рыб-охотников, включая образец 1754 года, который использовался для описания официального вида. Несмотря на возраст образца, небольшое количество ДНК удалось извлечь. Филогенетическое дерево, построенное с использованием ДНК, показало, что все изученные рыбы-охотники и европейский сиг сгруппированы вместе, что указывает на их принадлежность к одному и тому же виду.

Морфологические различия, которые исторически использовались для отличия хаута от европейского сига, такие как длина рыла и количество жаберных тычинок, оказались ненадежными маркерами видовой дифференциации. В результате исследователи ставят под сомнение статус «вымершего» хаутинга и утверждают, что его следует считать широко распространенным видом.

Результаты имеют значение для усилий по сохранению. В настоящее время существуют противоречивые правила: МСОП классифицирует хаутинг как вымерший, а европейские законы о природе защищают как хаутинг, так и европейского сига. Это несоответствие подчеркивает необходимость пересмотра официального названия вида хаутинга, хотя для окончательного изменения названия требуется дальнейшее исследование ДНК экземпляра 1754 года.

В заключение, исследование ставит под сомнение классификацию хаутинга как вымершего вида и предполагает, что он все еще существует и процветает. Это исследование подчеркивает важность генетического анализа в определении видовых различий и призывает к пересмотру природоохранного статуса хаутинга.

Справочник журнала:

Крус, Р., Винкель, Ю., Бреувер, Джей Джей, ван Лун, Э.Э., Лоадер, С.П., Маклейн, Дж.С., Вердоншот, ПФМ и ван дер Гест, Х.Г. (2023). Филогенетический анализ музейных экземпляров хоутинга Coregonus oxyrinchus показывает необходимость пересмотра его вымершего статуса. BMC Экология и эволюция, 23 (1), 1–10. DOI: 10.1186/s12862-023-02161-7