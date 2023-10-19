Изучение роли инновационных посредников в формировании будущего инженерной биологии с использованием искусственного интеллекта

Исследователи из Манчестерского института инновационных исследований (MIoIR) в AMBS недавно провели исследование под названием «Инновационные посредники в конвергенции цифровых технологий, устойчивого развития и управления: пример инженерной биологии с поддержкой искусственного интеллекта», в котором рассматривается важная роль инновационных посредников, влияющих на инновационные экосистемы.

Исследование сосредоточено на развивающейся области инженерной биологии с поддержкой искусственного интеллекта (AI-EB) и ее последствиях в эпоху цифровых технологий. Такое слияние технологий поднимает не только научные вопросы, но и этические, социальные и экономические проблемы. Чтобы решить эти сложные проблемы, исследователи взаимодействовали с различными заинтересованными сторонами, глубоко вовлеченными в сферу инноваций AI-EB.

В основе этого исследования лежит изучение того, как инновационные посредники, ключевые игроки инновационной экосистемы, учитывают социальные и экологические цели наряду с экономическими целями. Хотя руководящие принципы ответственных инноваций поощряют этот баланс, результаты показывают, что инновационные посредники в области инженерной биологии склонны отдавать приоритет традиционным методам масштабирования и коммерциализации.

Ожидается, что исследование окажет значительное влияние на развитие инновационных посредников и управление исследованиями в области AI-EB. Авторы утверждают, что целостный подход, учитывающий как социальные, так и экологические последствия AI-EB, а также коммерциализацию, имеет решающее значение для полного использования потенциала этой новой технологии.

Это исследование проливает свет на важность инновационных посредников в формировании будущего инженерной биологии с использованием искусственного интеллекта. Это подчеркивает необходимость добросовестного подхода, который уравновешивает экономические, социальные и экологические соображения, чтобы максимизировать преимущества этой преобразующей технологии.

Источник: Клэр Холланд и др., Инновационные посредники в конвергенции цифровых технологий, устойчивости и управления: тематическое исследование инженерной биологии с использованием искусственного интеллекта, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Манчестерский университет)