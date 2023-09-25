Исследование микробных эукариот в экстремальных условиях: данные кислых геотермальных озер

Ученые из факультета биологии Колледжа искусств и наук Сиракузского университета проводят исследования протистов, обитающих в экстремальных условиях, таких как чрезвычайно горячие и кислые геотермальные озера. Эти озера создают уникальную среду для изучения полиэкстремофилов — организмов, адаптированных к множеству экстремальных условий. Команда под руководством доцента Анжелы Оливерио недавно посетила вулканический национальный парк Лассен в Калифорнии, где находится самое большое геотермальное озеро в США.

Исследователи создали базу данных предыдущих исследований, посвященных поиску микробной эукариотической жизни в экстремальных условиях, чтобы определить, какие линии амеб часто восстанавливаются в условиях высоких температур. Эта информация предполагает, что изучение этих линий может дать представление о том, как эукариотические клетки адаптируются к чрезвычайно жаркой среде.

Одно конкретное исследование выявило многочисленный вид амебы T. thermoacidophilus в геотермальном озере в национальном парке Лассен. Однако геномных данных об этом организме не существует. Понимание того, как этот вид адаптировался к таким экстремальным условиям, могло бы расширить наши знания об окружающей среде, которая может поддерживать жизнь во Вселенной.

Во время полевых исследований Оливерио и ее команда собирали образцы из геотермального озера, используя длинный шест с прикрепленной бутылкой. Эти образцы анализируются в лаборатории, где исследователи изолируют отдельные клетки для секвенирования генома и характеризуют амеб с помощью микроскопии.

Это исследование микробных эукариот в экстремальных условиях дает ценную информацию об эволюционных процессах, которые сформировали разнообразие и сложность жизни на Земле, а также о потенциале жизни в экстремальных условиях в других частях Вселенной.

источники:

– Статья Сиракузского университета: «Биолог из Сиракуз исследует микробных эукариотов в экстремальных условиях» (без URL-адреса).

– Исследование Nature Communications, проведенное Оливерио и Раппапортом (без URL-адреса)