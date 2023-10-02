Раскрытие секретов микробных эукариот в экстремальных условиях

Исследования в экстремальных условиях значительно расширили наше понимание жизни на Земле, но одна важная группа организмов по большей части упускается из виду: микробные эукариоты. Эти микроскопические организмы играют решающую роль в различных экосистемах, однако мало что известно о том, как они адаптируются к экстремальным условиям. Стремясь глубже углубиться в эту тему, ученые факультета биологии Колледжа искусств и наук обратили свое внимание на простейших, живущих в горячих и кислых геотермальных озерах.

Крупнейшее геотермальное озеро в США, расположенное в вулканическом национальном парке Лассен в Калифорнии, служит уникальным и сложным исследовательским объектом. Благодаря высокой температуре (~52°C/124°F) и низкому уровню pH (~2) этот кислотно-сульфатный геотермальный объект, нагреваемый паром, является идеальной средой для изучения полиэкстремофилов — организмов, которые адаптировались к множеству экстремальных условий.

Чтобы определить лучшее место для поиска микробной эукариотической жизни, исследователи собрали базу данных предыдущих исследований, проведенных в суровых условиях. Они обнаружили, что определенные линии амеб часто обнаруживаются в условиях чрезвычайно высоких температур. Это открытие предполагает, что изучение этих линий может дать ценную информацию о том, как эукариотические клетки могут адаптироваться к жизни в жарких условиях.

Одно конкретное исследование, проведенное командой Гордона Вулфа в штате Калифорния в Чико, выявило распространенность амебы T. thermoacidophilus в геотермальном озере национального парка Лассен. Однако генетических записей для этого организма нет. Понимание эволюции этого вида в такой суровой среде может дать ученым лучшее понимание условий, которые могут быть благоприятными для жизни в других частях Вселенной.

Для дальнейшего расследования Анджела Оливеро, доцент кафедры биологии, и Ханна Раппапорт, член ее команды, посетили национальный парк Лассен, чтобы изучить этого конкретного простейшего и найти других уникальных экстремофильных эукариот. Они собрали образцы из озера с помощью специального инструмента и теперь изолируют отдельные клетки для секвенирования генома и идентификации амеб с помощью микроскопии.

Хотя многие неизвестные все еще существуют, это исследование дает надежду на заполнение некоторых текущих пробелов в знаниях и расширение нашего понимания того, как эукариоты могут выжить в экстремальных условиях. Предполагается, что амебоидная форма может играть значительную роль в обеспечении персистенции этих эукариотических линий, но точный механизм остается неизвестным. Команда предполагает, что такие процессы, как горизонтальный перенос генов и редукция генома, возможно, способствовали их способности адаптироваться и выживать в экстремальных условиях.

Результаты этого исследования не только внесут вклад в наше понимание распространения и эволюции жизни на Земле, но и предоставят важные данные для реконструкции древа жизни. Изучение микробных эукариот в экстремальных условиях открывает беспрецедентную возможность раскрыть экологические, эволюционные и геномные тайны этих скрытых организмов.

Справочник журнала:

Раппапорт, Х.Б., Оливерио, А.М. Экстремальные условия открывают беспрецедентную возможность понять экологию, эволюцию и биологию генома микробов-эукариот. Nat Commun 14, 4959 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40657-4

источники:

– Оригинальная статья: Исследования в экстремальных условиях дают представление об адаптации микробов-эукариот. Имя источника.

– Изображение амеб и красных водорослей: фотография сделана Ханной Раппапорт с использованием световой микроскопии.