Исследование горения звездного водорода с помощью мюонов и ядер

Исследователи провели новое исследование, посвященное захвату мюона дейтроном, проливая свет на решающий этап в том, как звезды производят энергию. Мюон — это субатомная частица, которая взаимодействует с ядрами посредством слабого взаимодействия и напоминает электрон, но имеет в 200 раз больший вес. Когда мюон связывается с дейтроном (состоящим из одного протона и одного нейтрона), он образует систему с двумя нейтронами, аналогично протон-протонному синтезу, когда два протона объединяются, образуя дейтрон.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Physics, было проведено группой ядерных теоретиков из различных учреждений, включая Пизанский университет и Национальный институт ядерной физики в Италии, Теоретический центр Национального ускорительного комплекса имени Томаса Джефферсона и Вашингтонский университет. в Сент-Луисе. Исследователи использовали передовые модели, основанные на киральной эффективной теории поля и последовательных токах, для исследования захвата мюона дейтроном.

Используя эту теоретическую основу, исследователи смогли выявить основные источники неопределенностей и количественно оценить их влияние, что в конечном итоге привело к неопределенности примерно 2%. Этот уровень неопределенности в настоящее время ниже, чем экспериментальные ошибки, что способствует постоянным усилиям по повышению точности измерений мюонного захвата.

Кроме того, это исследование открывает путь к использованию той же теоретической основы для изучения протон-протонного синтеза и других процессов, связанных с фазой горения водорода в звездах. Эти результаты имеют решающее значение для ученых, поскольку они стремятся понять потоки солнечных нейтрино и точно смоделировать звездные процессы.

В дальнейшем исследователи стремятся расширить свое исследование, включив в него процессы захвата мюонов гелием-3 и литием-6, сравнивая результаты с предыдущими исследованиями. Они также намерены применить эту структуру для исследования других слабых процессов, связанных со стандартными моделями Солнца и потоками солнечных нейтрино. Эти будущие усилия дадут неоценимую информацию об астрофизических значениях S-фактора при нулевой энергии, а также оценки связанных с ними теоретических неопределенностей.

В заключение, это исследование проливает свет на сложные процессы захвата мюона дейтроном, давая ценную информацию о горении звездного водорода. Полученные результаты способствуют постоянным усилиям по повышению точности измерений и улучшению нашего понимания астрофизических явлений.

источники:

Научная статья: «Захват мюона на дейтроне с использованием локальных киральных потенциалов» – Л. Чеккарелли и др., Frontiers in Physics

Департамент энергетики США