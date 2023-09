Исследование экзотических спиновых взаимодействий на микромасштабе с использованием твердотельных спиновых квантовых датчиков

By

Команда исследователей из Университета науки и технологий Китая (USTC) совершила значительный прорыв в изучении экзотических спиновых взаимодействий на микромасштабе. Команда под руководством академика Д. Д. Цзянфэна успешно использовала твердотельные спиновые квантовые датчики на основе центров азота-вакансии (NV) в алмазе для исследования этих взаимодействий.

Результаты их исследований, опубликованные в National Science Review, Physical Review Letters и Proceedings of the National Academy of Sciences, дают ценную информацию и экспериментальные ограничения на эти взаимодействия. Исследование было сосредоточено на экспериментальном поиске экзотических спиновых взаимодействий, индуцированных новыми бозонами, которые потенциально могут решить фундаментальные вопросы, выходящие за рамки стандартной модели.

Используя алмазные NV-центры в качестве квантовых датчиков, команда создала высокочувствительные детекторы, способные исследовать спиновые взаимодействия между электронами и ядрами. Этот инновационный подход расширил диапазон экспериментальных поисков до субмикрометровых масштабов, что позволило проводить точные измерения различных спиновых явлений.

Чтобы расширить возможности датчиков, исследователи улучшили точность обнаружения, модернизировав односпиновый детектор до ансамблевого датчика вращения. Они также объединили технологию микроэлектромеханических систем (MEMS) с нанопроизводством на основе кремния, чтобы создать масштабируемый спин-механический квантовый чип. Это достижение улучшило ограничения наблюдения на два порядка на расстояниях менее 100 нанометров.

Исследование подчеркивает уникальные преимущества использования твердотельных спиновых квантовых датчиков для изучения физики за пределами стандартной модели. Это имеет значение для различных фундаментальных наук, включая космологию, астрофизику и физику высоких энергий.

В целом, работа команды по изучению экзотических спиновых взаимодействий на микромасштабе дает ценную информацию и достижения в области квантового зондирования и открывает новые возможности для дальнейших исследований.

источники:

– Дигуан Ву и др., Улучшенные ограничения на экзотическое взаимодействие, зависящее от спина и скорости, в микрометровом масштабе с помощью магнитометра Ensemble-NV-Diamond.

– Лунхао Ву и др., Спин-механический квантовый чип для исследования экзотических взаимодействий.

- Хан Лян и др., Новые ограничения на экзотические спин-зависимые взаимодействия с магнитометром ансамбль-NV-алмаз.

– Университет науки и технологий Китая