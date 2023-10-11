Новое видео показывает огромный марсианский каньон

Миссия Mars Express Европейского космического агентства опубликовала новые кадры, демонстрирующие массивную систему долин на Марсе, известную как Noctis Labyrinthus. Эта система долин имеет длину около 745 миль и расположена между известными Долинами Маринерис и большой системой вулканов в регионе Тарсис.

На видео представлен потрясающий вид Ноктиса Лабиринта с воздуха, запечатлевший впечатляющий масштаб и сложные детали этого марсианского ландшафта. По данным Европейского космического агентства (ЕКА), самые высокие плато, наблюдаемые на видео, представляют собой первоначальный уровень поверхности до того, как некоторые части поверхности были разрушены эрозией. Склоны и дно долины покрыты следами гигантских оползней, а на других склонах можно увидеть дюнные поля, созданные марсианскими ветрами.

Марс-Экспресс, оснащенный стереокамерой высокого разрешения, работает на Марсе с 2003 года. Видеозапись особенно значима с научной точки зрения из-за наличия пониженных областей коры, называемых грабенами. Эти впадины на поверхности Марса указывают на вулканическое прошлое планеты. Интенсивный вулканизм в регионе Тарсис вызвал подъем и растяжение марсианской коры, что привело к истончению, разломам и опусканию.

Миссия «Марс-Экспресс» вместе с другими космическими кораблями из разных стран продолжает вращаться вокруг Красной планеты, чтобы следить за ее погодой и собирать данные, которые могут пролить свет на ее сложную историю. Ученые полагают, что Марс когда-то имел гораздо более плотную атмосферу, что позволяло воде течь по его поверхности. Однако нынешняя тонкая атмосфера и высокий уровень радиации создают проблемы для выживания организмов на поверхности планеты, если только они не существуют под землей.

Помимо орбитальных миссий, наземные марсоходы, такие как Curiosity и Perseverance НАСА, активно исследуют марсианский ландшафт с близкого расстояния, предоставляя подробные изображения и ценную информацию о геологических особенностях Красной планеты.

(Источник: Европейское космическое агентство)

Определения:

– Лабиринт Ноктиса: массивная система долин на Марсе, расположенная между Валлес Маринерис и системой вулканов в регионе Тарсис.

– Грабен: пониженные участки коры, указывающие на прошлую вулканическую активность на Марсе.

Изображение предоставлено: ESA/DLR/FU Berlin и NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO