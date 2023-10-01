Расшифровка тайны суперболтов: самые сильные удары молний на Земле

Ученые сделали революционное открытие в понимании возникновения суперболтов, самых мощных ударов молний на Земле. Хотя суперболты составляют менее 1% всех молний, ​​их воздействие значительно. Поскольку напряжение в 1,000 раз превышает среднее напряжение удара молнии, суперболты могут нанести серьезный ущерб инфраструктуре и кораблям.

Недавнее исследование, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Атмосфера, показывает, что суперболты с большей вероятностью поражают, когда зона электрического заряда грозового облака находится ближе к поверхности суши или океана. Это явление создает «горячие точки» для суперболтов, особенно над океанами и высокими горами.

Ведущий автор Авихай Эфраим, физик из Еврейского университета в Иерусалиме, описывает суперболты как «великолепное явление». Предыдущие исследования выявили скопления суперболтов над северо-восточной частью Атлантического океана, Средиземным морем и Альтиплано в Перу и Боливии. Однако факторы, способствующие их формированию и распространению, до сих пор оставались неизвестными.

Чтобы раскрыть секреты суперболтов, Эфраим и его команда проанализировали данные о молниях и извлекли ключевые свойства штормовой среды. Учитываемые факторы включали высоту поверхности суши и воды, высоту зоны заряда, температуру верхней и нижней границы облаков, а также концентрации аэрозолей. Исследователи обнаружили, что аэрозоли, которые ранее считались влияющими на прочность суперболтов, не оказали существенного эффекта. Вместо этого они обнаружили, что более короткое расстояние между зоной зарядки и поверхностью приводит к большей энергии молнии.

Регионы, в которых наблюдается наибольшее количество суперболтов, имеют общую характеристику: непосредственную близость зон заряда молнии и поверхностей. Эта корреляция была очевидна в северо-восточной части Атлантического океана, Средиземном море и Альтиплано. Прорывные результаты дают ценную информацию об образовании суперболтов и открывают путь для будущих исследований в понимании и прогнозировании их возникновения.

В целом, это исследование проливает свет на интригующий феномен суперболтов и подчеркивает важность исследований молний. Благодаря более глубоким знаниям о том, как и где образуются суперболты, ученые могут работать над улучшением мер молниезащиты и стратегий смягчения последствий для районов, подверженных этим мощным ударам молний.

источники:

- Журнал геофизических исследований: Атмосфера

– Отчет о суперболтах за 2019 г.