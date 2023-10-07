Космическая гонка между Индией и Китаем: Индия становится соперником на рынке запуска спутников

Недавняя успешная лунная миссия Индии, мягкая посадка посадочного модуля «Викрам» и марсохода «Прагьян» возле южного полюса Луны, спровоцировала новую космическую гонку между Индией и Китаем. Индийская организация космических исследований (ISRO) активизировала свою космическую программу, позиционируя себя как сильного конкурента на мировом рынке запуска спутников.

Спрос на высокоскоростной интернет со спутников привел к тому, что частные спутниковые компании стали ключевыми источниками доходов в космической отрасли. SpaceX, принадлежащая Илону Маску, является видным игроком в этой области наряду с государственными агентствами в России и Китае. Однако из-за геополитической напряженности и торговых споров клиенты ищут альтернативные варианты.

Индия стала безопасным выбором для частных запусков спутников, особенно для операторов в западном полушарии, которые опасаются китайских ракет. Индийский космический сектор завоевал авторитет и доверие благодаря своей успешной миссии на Луну, установив свое присутствие на неизведанных территориях. Это достижение расширило влияние ISRO за пределы индийской экономики, получив международное признание.

Помимо своих недавних достижений, Индия готовится к своему первому полету человека в космос «Гаганьян», запланированному на 2024 год. Этот амбициозный проект породил оптимизм и воодушевление, еще больше укрепив позиции Индии в глобальной космической гонке. ISRO также работает над миссией Aditya L-1, целью которой является изучение Солнца и которая должна достичь пункта назначения в январе 2022 года.

Растущая известность Индии на рынке запуска спутников поддерживается несколькими факторами. Во-первых, опасения по поводу передачи технологий в Китай удерживают западных спутниковых операторов от выбора китайских ракет. Во-вторых, индийские частные космические компании процветают, в то время как китайская iSpace сталкивается с проблемами в посткоронавирусную эпоху.

Более того, стратегическое партнерство Индии с Соединенными Штатами в Индо-Тихоокеанском регионе укрепило ее позиции как надежного партнера по запускам спутников. Запуски страны более рентабельны по сравнению со SpaceX, Россией и Китаем. Кампания премьер-министра Нарендры Моди «Сделай в Индии» также уделяет приоритетное внимание развитию космического сектора, позиционируя Индию как центр технологических инноваций.

Благодаря недавним реформам, позволяющим компаниям частного сектора получить доступ к объектам ISRO, стоимость услуг по запуску спутников в Индии, по прогнозам, к 1 году достигнет 2025 миллиарда долларов. рынок запуска спутников. По мере усиления космической гонки Индия готова стать важным игроком в отрасли, привлекая клиентов, ищущих надежные и доступные запуски спутников.

источники:

– Прогноз Ernst & Young по росту космической экономики

- Статья Bloomberg об успехе индийской космической отрасли и конкуренции с Китаем.

– Достижения и проблемы индийских частных космических компаний, с которыми сталкивается китайское iSpace

– Стратегическое выравнивание Индии с Соединенными Штатами в Индо-Тихоокеанском регионе.

– Реформы в космическом секторе Индии в рамках кампании «Сделай в Индии».

- Комментарий Джонатана Макдауэлла об индийских экономичных ракетах-носителях большой мощности.