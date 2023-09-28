Игры с китами: захватывающее поведение келпингов

Киты известны своим величественным присутствием в открытом океане, но знаете ли вы, что они также игриво ведут себя с морскими водорослями? Такое поведение, известное как келпинг, наблюдалось у различных видов китов, таких как серые киты, южные и северные киты и горбатые киты.

Хотя научная литература по этой теме ограничена, в социальных сетях имеется множество публикаций и новостных репортажей, документирующих игры китов с морскими водорослями. Исследователи описали эти взаимодействия как игривое поведение, когда киты используют морские водоросли для различных целей. Они могут использовать его, чтобы почесать зуд, смахнуть моллюски или избавиться от паразитов, таких как китовые вши, которые могут раздражать их кожу.

Наблюдения за бурыми водорослями, как правило, происходят в регионах, где водорослей много. В частности, такое поведение часто наблюдается во время миграции горбатых китов. Эти киты часто мигрируют ближе к берегу и занимаются деятельностью на поверхности, что делает их более заметными для любителей пляжного отдыха и лодок, наблюдающих за китами.

Благодаря достижениям в области технологий дронов у исследователей теперь есть новый инструмент для изучения и наблюдения за поведением водорослей. На видео, снятых с помощью дронов, запечатлены горбатые киты, активно выискивающие морские водоросли, причем взаимодействие длилось до часа. Во время бурения киты поднимают водоросли и балансируют на своем роструме или плоской верхней части головы. Они также могут сотрудничать с другими китами, например перекатывать, поднимать и балансировать водоросли вместе.

Исследователи классифицировали бурение водорослей как игровое поведение на основе трех критериев. Во-первых, это добровольно и приятно для китов. Во-вторых, оно отличается от более серьезного поведения и может быть преувеличенным или неполным. Наконец, киты не выглядят напряженными или голодными, что указывает на хорошее здоровье.

В келпинге может быть нечто большее, чем просто игривость. Было обнаружено, что некоторые виды морских водорослей замедляют рост бактерий, что может принести пользу китам, уменьшая присутствие вирусов и бактерий на их коже. Кроме того, проталкивание морских водорослей может помочь китам избавиться от нежелательных гостей, таких как ракушки и морские вши.

Поскольку технологии совершенствуются и все больше людей документируют поведение диких животных, мы, вероятно, увидим больше случаев ламинарии в ближайшие годы. Такое поведение напоминает нам о тайнах, которые до сих пор существуют даже среди хорошо изученных видов китов, таких как горбатый кит. Игривый и любознательный характер этих существ продолжает нас очаровывать и удивлять.

источники:

- Оригинальная статья Олафа Мейнеке «Разговор».