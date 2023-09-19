Экспериментальная биология и медицина перейдут на золотой уровень открытого доступа для издателей в 2024 году

В январе 2024 года «Экспериментальная биология и медицина» (EBM), известный журнал Общества экспериментальной биологии и медицины (SEBM), будет передан золотому издательству с открытым доступом Frontiers. Этот шаг направлен на лучшую поддержку мирового исследовательского сообщества, предлагая открытый доступ к своим публикациям.

Под руководством главного редактора доктора Стивена Р. Гудмана компания EBM претерпела значительные преобразования и стала мировым лидером в этой области. Видение доктора Гудмана заключалось в расширении охвата и охвата журнала за счет добавления новых категорий и изменения состава редакционной коллегии. В результате доказательная медицина теперь охватывает 22 категории, охватывающие различные этапы биомедицинских исследований.

EBM фокусируется на публикации биомедицинских исследований, имеющих отношение к медицинской практике. Его категории включают анатомию/патологию, применение искусственного интеллекта/машинного обучения в биомедицинских исследованиях, биохимию и молекулярную биологию, биовизуализацию и многие другие. Благодаря своему широкому охвату и глобальному расширению, EBM имеет офисы и глобальных редакторов на пяти континентах и ​​планирует дальнейшее расширение.

Партнерство между EBM и Frontiers направлено на продвижение обязательств по публикации в открытом доступе в области экспериментальной биологии. Доктор Стивен Гудман выразил свое восхищение этим сотрудничеством, заявив, что переход к модели полностью открытого доступа усилит поддержку EBM для исследователей во всем мире.

Frontiers, занимающее 6-е место по величине исследовательского издательства и 3-е место по цитируемости, известно тем, что публикует новаторские открытия ведущих экспертов в своих областях. Стремясь ускорить научные открытия, Frontiers применяет подход, ориентированный на исследователей, и использует технологии и искусственный интеллект для соблюдения строгих стандартов качества.

По мере перехода EBM на Frontiers исследователи смогут начать подавать рукописи через портал Frontiers, начиная с 4 октября 2023 года. Этот шаг согласуется с растущим стремлением сделать науку открытой и доступной для всех.

Для получения дополнительной информации о Frontiers посетите их веб-сайт [источник: frontiersin.org]. Чтобы узнать о преимуществах членства в SEBM или связаться с редакцией EBM, посетите [источник: sebm.org].

источники:

– Экспериментальная биология и медицина (ЭБМ)

– Общество экспериментальной биологии и медицины (SEBM)

– Границы