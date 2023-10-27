Захватывающий предстоящий выход в открытый космос для обслуживания Международной космической станции (МКС)

Международная космическая станция (МКС) готовится к очередному выходу в открытый космос в ноябре, чтобы поддерживать станцию ​​в оптимальном состоянии. Этот предстоящий выход в открытый космос, известный как выход в открытый космос США 89, станет первым для астронавтов НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели.

О'Хара и Могбели выйдут из шлюзовой камеры станции «Квест», чтобы снять блок электроники под названием «Радиочастотная группа», который является частью антенной системы связи. Они также заменят подшипниковый узел поворотного шарнира солнечной альфа-порта станции, который позволяет солнечным батареям отслеживать Солнце.

Первоначально выход в открытый космос был запланирован на 30 октября, но его перенесли на 1 ноября. Это изменение даст экипажу МКС и команде управления полетом больше времени для эффективной подготовки к выходу в открытый космос.

FAQ

1. Какова цель технического выхода в открытый космос?

Технический выход в открытый космос проводится для ремонта, проверки и установки внешней части Международной космической станции. Это гарантирует, что системы и компоненты станции остаются в оптимальном состоянии для дальнейшей эксплуатации.

2. Кто участвует в предстоящем выходе в открытый космос?

Астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели будут астронавтами, проводящими выход в открытый космос. Это будет их первый выход в открытый космос.

3. Какие задачи будут выполняться во время выхода в открытый космос?

Астронавты снимут блок электроники, называемый радиочастотной группой, и заменят узел подшипника качения на поворотном шарнире солнечной альфа-станции. Эти задачи необходимы для правильного функционирования системы связи станции и солнечных батарей.

4. Почему выход в открытый космос перенесли?

Выход в открытый космос был перенесен, чтобы дать экипажу МКС и команде управления полетом больше времени для адекватной подготовки к выходу в открытый космос и обеспечения его успеха.

5. Как долго продлится выход в открытый космос?

Продолжительность выхода в открытый космос в статье не упоминается. Продолжительность выхода в открытый космос может варьироваться, но обычно он может длиться от нескольких часов до более восьми часов.

Источники: [Space.com](https://www.space.com/)