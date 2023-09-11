Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил молекулы на основе углерода в предполагаемом океаническом мире

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал захватывающее открытие, обнаружив свидетельства наличия молекул на основе углерода в атмосфере экзопланеты, известной как K2-18 b. Эта экзопланета, расположенная на расстоянии 120 световых лет от нашей солнечной системы, считается потенциальным океаном или «гиковским» миром, что делает ее заманчивой целью для астрономов в поисках внеземной жизни. Планета имеет радиус в два-три раза больше, чем у Земли, и находится в обитаемой зоне своей звезды, где может существовать жидкая вода.

Новые результаты JWST выявили наличие углекислого газа и метана в атмосфере K2-18 b, что указывает на возможность существования водного океана под атмосферой, богатой водородом. Отсутствие аммиака еще раз подтверждает гипотезу о наличии водного океана на планете. Эти наблюдения подчеркивают важность рассмотрения разнообразных обитаемых сред в поисках жизни за пределами нашей Солнечной системы.

K2-18 b попадает в категорию «субнептунов», то есть планет размером между Землей и Нептуном. Эти уникальные планеты представляют собой загадку для астрономов, которые до сих пор спорят о природе их атмосфер. Наблюдения JWST за K2-18 b направлены на то, чтобы приоткрыть завесу, окружающую атмосферу и условия окружающей среды как субнептуновых, так и хайцевских миров.

Помимо открытия молекул углерода, наблюдения JWST также намекнули на присутствие диметилсульфида (DMS) в атмосфере K2-18 b. На Земле ДМС в основном производится жизнью, в частности фитопланктоном. Подтверждение присутствия DMS в атмосфере K2-18 b может стать еще одним важным шагом на пути к поиску признаков потенциальной жизни на экзопланете.

Однако важно проявлять осторожность, высказывая предположения об инопланетной жизни на К2-18 b. Хотя присутствие жидкой воды и молекул углерода является многообещающим признаком, оно не гарантирует существования жизни или способности планеты поддерживать живые организмы. Размер планеты в сочетании с потенциальным кипением ее океанов может сделать ее непригодной для жизни.

Оценка состава атмосфер далеких экзопланет, таких как K2-18 b, является сложной задачей из-за слабости отраженного света по сравнению с яркостью родительской звезды. Исследователи преодолели это препятствие, зафиксировав прохождение планеты по поверхности звезды и проанализировав звездный свет, проходящий через ее атмосферу. Химические элементы и соединения, присутствующие в атмосфере, оставляют отчетливые «отпечатки пальцев» в звездном свете, раскрывая их состав.

Расширенный диапазон длин волн и беспрецедентная чувствительность JWST позволили обнаружить эти спектральные особенности всего за два прохождения K2-18 b, обеспечив точность, сопоставимую с восемью наблюдениями, проведенными космическим телескопом Хаббла за несколько лет. Это демонстрирует мощь и возможности JWST в расшифровке атмосферных характеристик экзопланет.

Дальнейшие наблюдения K2-18 b планируются с использованием прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI) JWST для подтверждения полученных результатов и сбора дополнительной информации об условиях окружающей среды на планете. Команда, стоящая за этим исследованием, стремится в конечном итоге обнаружить признаки жизни на обитаемой экзопланете, что произведет революцию в нашем понимании существования за пределами Земли.

Источник: The Astrophysical Journal Letters (принятие публикации).