На экзопланете WASP-17 b обнаружены первые свидетельства существования кварцевых облаков

Исследователи с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА сделали захватывающее открытие на экзопланете WASP-17 b, расположенной на расстоянии 1,300 световых лет от Земли. Они обнаружили следы горных кристаллов или кварца в высотных облаках этой горячей экзопланеты Юпитера. Это первый раз, когда такой минерал, обычно встречающийся на Земле, был обнаружен на экзопланете.

Силикаты, минералы, богатые кремнием и кислородом, в изобилии встречаются на Земле и Луне, а также в других каменистых объектах нашей Солнечной системы. Богатые магнием силикаты были обнаружены в метеоритах, астероидах и даже в атмосферах экзопланет и коричневых карликов. Однако ранее было известно, что кристаллический SiO2 или кварц существует только на Земле.

«Мы были в восторге! Из предыдущих наблюдений мы знали, что в атмосфере WASP-17 b должны быть аэрозоли — мельчайшие частицы, составляющие облака или дымку, но мы не ожидали, что они состоят из кварца», — сказал доктор Дэвид Грант, исследователь исследователь Бристольского университета и первый автор исследования.

WASP-17 b — крупная экзопланета, объём которой более чем в семь раз превышает объём Юпитера. Ее масса менее половины массы Юпитера, что делает ее одной из самых пухлых известных экзопланет. Короткий орбитальный период, составляющий всего 3.7 земных дня, делает его идеальным кандидатом для трансмиссионной спектроскопии — метода, используемого для изучения эффектов фильтрации и рассеяния атмосферы планеты на звездном свете.

Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдал за системой WASP-17 почти 10 часов, собрав более 1,275 измерений яркости. Анализируя количество каждой длины волны, блокируемой атмосферой планеты, исследователи обнаружили неожиданный «выпуклость» на уровне 8.6 микрон, указывающую на присутствие кварца в облаках.

В отличие от минеральных частиц, обнаруженных в облаках Земли, кристаллы кварца в облаках WASP-17 b не поднимаются с каменистой поверхности. На самом деле они возникают в самой атмосфере планеты. Эти кристаллы имеют диаметр около 10 нанометров и похожи по форме на шестиугольные призмы, обычно встречающиеся на Земле, но в гораздо меньшем масштабе.

Чрезвычайная температура WASP-17 b, около 1,500 градусов по Цельсию (2,700°F), и низкое давление в ее атмосфере позволяют твердым кристаллам образовываться непосредственно из газа, минуя жидкую фазу. Это контрастирует с Землей, где более низкие температуры и более высокое давление позволяют водяному пару превращаться непосредственно в кристаллы льда. Присутствие кварцевых облаков на экзопланете дает представление о различных материалах и условиях окружающей среды, формирующих планету.

Понимание состава облаков жизненно важно для понимания планеты в целом. WASP-17 b приливно заблокирован, одно полушарие постоянно обращено к родительской звезде, в результате чего дневная сторона становится горячей, а ночная — более прохладной. Разница температур между этими двумя сторонами вызывает сильные ветры, которые переносят кристаллы кварца с ночной стороны, где они образуются, на более жаркую дневную сторону, где они испаряются.

Это революционное открытие было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters в 2023 году. Дополнительные материалы и интервью для этого исследования предоставили Лаура Бетц и Кристин Пуллиам для НАСА.

источники:

- Письма астрофизического журнала (2023 г.)

- НАСА.gov