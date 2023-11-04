Новый взгляд на формирование углеродосодержащей материи на Марсе

Недавнее исследование, проведенное орбитальным аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), пролило свет на своеобразное образование окиси углерода в атмосфере Марса. Полученные результаты дают более четкое понимание того, как на Красной планете образуются соединения на основе углерода или органическое вещество. Это открытие также помогает объяснить загадочное открытие, сделанное марсоходом НАСА Curiosity в прошлом году.

Предыдущие наблюдения TGO показали, что солнечный свет играет решающую роль в расщеплении углекислого газа в атмосфере Марса, что приводит к образованию угарного газа. Интересно, что образовавшийся угарный газ содержит значительно меньшее количество тяжелого углерода, чем предполагалось.

Это открытие согласуется с теорией о том, что присутствие соединений на основе углерода на Марсе является результатом сложных химических процессов, происходящих под влиянием солнечного света, а не указывает на наличие жизни на планете. Это указывает на то, что образование органического вещества на Марсе связано не только с биологической активностью.

Понимание процесса создания углеродосодержащего материала на Марсе оказалось непростой задачей. Измеряя соотношение различных изотопов углерода, особенно углерода-12 и углерода-13, ученые могут получить ценную информацию о прошлом и настоящем окружающей среды планеты. Различные факторы, такие как фотодиссоциация, механизмы выхода из атмосферы и биологические взаимодействия, способствуют колебаниям этих изотопных соотношений.

Сёхей Аоки, ведущий автор новой статьи, опубликованной в журнале Planetary Science Journal и связанной с Токийским университетом и Королевским бельгийским институтом космической аэрономии, подчеркивает важность измерения соотношения изотопов углерода в монооксиде углерода. Этот подход позволяет исследователям разгадать происхождение органического вещества на Марсе и углубиться в историю обитаемости планеты.

Используя аналогичные методологии, используемые для картирования соотношения водорода в водяном паре атмосферы Марса, TGO проложил путь к более глубокому пониманию эволюции и хронологии Марса. Исключительная чувствительность и расширенные возможности TGO позволили ученым анализировать изотопы углерода в монооксиде углерода, предоставив беспрецедентную информацию об образовании соединений на основе углерода на Красной планете.

Часто задаваемые вопросы

1. Какую роль играет солнечный свет в образовании угарного газа на Марсе?

Солнечный свет действует как катализатор расщепления углекислого газа в атмосфере Марса, что приводит к образованию угарного газа. Этот процесс, известный как фотодиссоциация, позволяет образовывать углеродсодержащие соединения.

2. Указывает ли наличие угарного газа на Марсе на существование жизни?

Нет, обнаружение угарного газа в атмосфере Марса не предполагает наличие жизни на планете. Образование соединений на основе углерода, вероятно, является результатом сложных химических процессов под воздействием солнечного света, как показали наблюдения орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. Как ученые измеряют соотношение изотопов углерода в угарном газе?

Ученые анализируют относительные количества различных изотопов углерода, таких как углерод-12 и углерод-13, чтобы понять происхождение органического вещества на Марсе. Это измерение дает ценную информацию об истории и эволюции планеты.