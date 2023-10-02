Данные индийской миссии Aditya L1 будут обнародованы

По словам директора проекта миссии Нигар Шаджи, данные и научные данные, собранные индийской миссией Адитья L1, будут доступны общественности. Целью этой миссии является улучшение нашего понимания Солнца и его влияния на космическую погоду. Первоначально данные будут использоваться исключительно учеными Индийской организации космических исследований (ISRO), но в конечном итоге они будут доступны по всему миру.
Шаджи заявил: «Наука и данные универсальны. После того, как наши ученые будут использовать данные в течение определенного периода, они будут обнародованы, чтобы ими мог воспользоваться любой человек во всем мире». Эта приверженность открытому доступу к данным соответствует цели миссии – внести вклад в знания мирового научного сообщества.
Aditya L1, первая индийская солнечная миссия, уже преодолела более 9.2 лакхов километров на пути к месту назначения, точке Лагранжа 1. Это стратегическое место, расположенное примерно в 15 лакхах километрах от Земли, предлагает уникальное преимущество для наблюдения за Солнцем. Находясь на орбите этой точки, космический корабль может поддерживать непрерывный обзор Солнца, обеспечивая круглосуточное наблюдение.
Миссия Aditya L1 направлена на изучение различных аспектов Солнца, включая солнечные вспышки, солнечный ветер, выброс корональной массы, нагрев короны, магнитное пересоединение и магнитную топологию. Для этой цели он будет использовать семь инструментов. Изучая эти явления, ученые надеются получить более глубокое понимание Солнца и его воздействия на нашу планету.
Успешный запуск Aditya L1 знаменует собой важную веху в освоении космоса Индией. Лидерство и опыт директора проекта Нигяр Шаджи сыграли жизненно важную роль в реализации этой миссии. Доступность собранных данных с Адитьи L1 не только улучшит наше понимание Солнца, но и будет способствовать развитию глобальных научных знаний.
источники:
– Интервью с Нигяр Шаджи, Indian Today
- Подробности миссии Адитья L1, Индийская организация космических исследований.