Данные индийской миссии Aditya L1 будут обнародованы

По словам директора проекта миссии Нигар Шаджи, данные и научные данные, собранные индийской миссией Адитья L1, будут доступны общественности. Целью этой миссии является улучшение нашего понимания Солнца и его влияния на космическую погоду. Первоначально данные будут использоваться исключительно учеными Индийской организации космических исследований (ISRO), но в конечном итоге они будут доступны по всему миру.

Шаджи заявил: «Наука и данные универсальны. После того, как наши ученые будут использовать данные в течение определенного периода, они будут обнародованы, чтобы ими мог воспользоваться любой человек во всем мире». Эта приверженность открытому доступу к данным соответствует цели миссии – внести вклад в знания мирового научного сообщества.

Aditya L1, первая индийская солнечная миссия, уже преодолела более 9.2 лакхов километров на пути к месту назначения, точке Лагранжа 1. Это стратегическое место, расположенное примерно в 15 лакхах километрах от Земли, предлагает уникальное преимущество для наблюдения за Солнцем. Находясь на орбите этой точки, космический корабль может поддерживать непрерывный обзор Солнца, обеспечивая круглосуточное наблюдение.

Миссия Aditya L1 направлена ​​на изучение различных аспектов Солнца, включая солнечные вспышки, солнечный ветер, выброс корональной массы, нагрев короны, магнитное пересоединение и магнитную топологию. Для этой цели он будет использовать семь инструментов. Изучая эти явления, ученые надеются получить более глубокое понимание Солнца и его воздействия на нашу планету.

Успешный запуск Aditya L1 знаменует собой важную веху в освоении космоса Индией. Лидерство и опыт директора проекта Нигяр Шаджи сыграли жизненно важную роль в реализации этой миссии. Доступность собранных данных с Адитьи L1 не только улучшит наше понимание Солнца, но и будет способствовать развитию глобальных научных знаний.

источники:

– Интервью с Нигяр Шаджи, Indian Today

- Подробности миссии Адитья L1, Индийская организация космических исследований.