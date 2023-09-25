Открытие Megamonodontium mccluskyi: гигантского ископаемого паука из Австралии

Недавно ученые обнаружили и описали новый вид «гигантских» ископаемых пауков, существовавших между 11 и 16 миллионами лет назад на территории современной Австралии. Этот паук, получивший название Megamonodontium mccluskyi, является первой найденной окаменелостью, принадлежащей к семейству Barychelidae. Он похож на современный род Monodontium, но значительно крупнее: около 50 мм от кончика пальца до кончика пальца.

Открытие Megamonodontium mccluskyi имеет большое значение, поскольку оно заполняет большой пробел в нашем понимании эволюционной истории пауков. В Австралии было обнаружено лишь ограниченное количество окаменелостей пауков, и это новое открытие стало лишь пятым. Доктор Мэтью МакКарри из Университета Нового Южного Уэльса описывает это открытие как «очень важное», поскольку оно раскрывает новую информацию о вымирании пауков и дает представление о прошлом.

Окаменелость предполагает, что Megamonodontium mccluskyi обитал в среде, сходной с его современным родственником, который встречается во влажных лесах от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи. Однако исчезновение этой группы пауков на материковой части Австралии совпало с тем, что со временем страна стала более засушливой.

Megamonodontium mccluskyi — не только самый крупный известный ископаемый паук в Австралии, но и первый ископаемый член семейства Barychelidae, обнаруженный во всем мире. Это открытие указывает на то, что пауки-люки с кисточками, такие как Megamonodontium mccluskyi, не часто сохраняются в виде окаменелостей из-за их роющего характера.

Микроскопические исследования, проведенные на окаменелостях, выявили исключительный уровень сохранности, что позволило ученым проанализировать сложные детали, такие как строение когтей паука и волосообразные щетинки на его теле и ногах. Щетинки выполняют множество функций, включая восприятие химических веществ и вибраций, защиту и общение.

Это недавнее открытие Megamonodontium mccluskyi дает ценную информацию об истории эволюции и изменениях окружающей среды, которые сформировали мир миллионы лет назад. Дальнейшие исследования и анализ подобных окаменелостей имеют решающее значение для расширения нашего понимания древних экосистем и существ, которые когда-то в них процветали.

источники:

– Университет Нового Южного Уэльса

- Зоологический журнал Линнеевского общества.

– Австралийский музей

– Музей Квинсленда