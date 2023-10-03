Премия Клары Карвер присуждается молодым исследователям в области аналитической колебательной спектроскопии

Общество Кобленца учредило Премию Клары Карвер в знак признания выдающегося вклада молодых людей в прикладную аналитическую колебательную спектроскопию. Эта престижная награда признает выдающуюся работу, проделанную в области инфракрасной (ИК), терагерцовой (ТГц) или рамановской спектроскопии в прикладной аналитической колебательной спектроскопии.

Доцент Ишан Барман из Университета Джонса Хопкинса был назван лауреатом премии Клары Карвер этого года. Он является ведущим научным сотрудником кафедры машиностроения, имеет совместные должности в области онкологии, радиологии и радиологии.

Награда будет вручена на ежегодной конференции SciX, которая пройдет с 8 по 13 октября в Спарксе, штат Невада. Ишан Барман рассказал нам о своих недавних исследованиях по сочетанию рамановской спектроскопии и количественной фазовой микроскопии для изучения морфомолекулярных изменений, вызванных токсином Bacteroides fragilis (BFT) в клетках рака молочной железы.

Рамановская спектроскопия была выбрана в качестве метода анализа из-за ее уникальной способности предоставлять подробную молекулярную информацию без необходимости использования меток или пятен. В отличие от других спектроскопических методов, рамановская спектроскопия неинвазивна и позволяет напрямую анализировать молекулярный состав клеток и тканей в их нативном состоянии. Это сделало его идеальным выбором для изучения тонких изменений, вызываемых метаболитами, секретируемыми микробиотой, в раковых клетках.

Техника, используемая Ишаном Барманом и его коллегами, предлагает неинвазивный, не требующий меток подход к изучению взаимодействия между микробиотой и раковыми клетками на уровне отдельных клеток. Традиционные анализы, используемые в этой области, часто включают введение экзогенных меток или красителей, которые потенциально могут изменить поведение клеток. Подход без меток позволяет наблюдать и анализировать клетки в их естественном состоянии, не нарушая их среду.

Сочетание рамановской спектроскопии с количественной фазовой микроскопией позволяет получать морфологическую и молекулярную информацию из клеток. Этот мультимодальный подход обеспечивает более полное понимание того, как микробиота влияет на поведение раковых клеток, чего не хватает традиционным методам.

Машинное обучение играет решающую роль в анализе сложных данных, полученных с помощью рамановской спектроскопии. Это помогает выявить закономерности, тенденции и различия в данных, которые аналитикам может быть сложно распознать. Алгоритмы машинного обучения обеспечивают точность и объективность анализа, повышая надежность результатов.

Исследование, проведенное Ишаном Барманом и его командой, выявило эффект «памяти BFT», при котором кратковременное воздействие метаболитов, секретируемых микробиотой, оказывает длительное воздействие на поведение раковых клеток. Биомолекулярные изменения, вызванные BFT, не только сохранялись, но и потенциально усиливались после роста опухоли, что указывает на значимость взаимодействия микробиоты и раковых клеток в формировании прогрессирования рака.

Хотя исследование дает ценную информацию, важно признать его ограничения. Исследование было сосредоточено на конкретном метаболите, секретируемом микробиотой (BFT), и есть много других метаболитов и взаимодействий, которые предстоит изучить. Более того, сложность микробиома и его влияние на рак до сих пор до конца не изучены.

Эта новаторская работа может улучшить наше понимание долгосрочного воздействия микробиоты на прогрессирование рака. Получив более полное понимание этих взаимодействий, можно определить новые терапевтические цели и стратегии лечения рака в контексте микробиома.

Источник: Общество Кобленца, Университет Джонса Хопкинса.

Определения:

– Аналитическая колебательная спектроскопия: раздел спектроскопии, который использует колебательные уровни энергии молекул для изучения их химических свойств.

– Рамановская спектроскопия: спектроскопический метод, используемый для анализа молекулярного состава клеток и тканей в их нативном состоянии.

– Микробиом: микроорганизмы, их генетический материал и их среда обитания в конкретной среде обитания или сообществе.