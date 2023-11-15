Новые заявки на спутники вызывают обеспокоенность по поводу перенаселенности космоса

Недавние объявления о массовых заявках на спутники со стороны различных стран и компаний вызвали обеспокоенность по поводу переполненности низкой околоземной орбиты. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Science, в период с 2017 по 2022 год страны коллективно подали заявки на более миллиона спутников, охватывающих более 300 отдельных спутниковых систем. Такой всплеск заявок привел к опасениям возможных столкновений и увеличения количества космического мусора.

Заявки подаются за несколько лет вперед, чтобы согласовать радиочастотный спектр и гарантировать, что новые спутниковые сигналы не будут мешать существующим. Однако проблема заключается в том, что либо значительная часть этих спутников действительно будет запущена, что приведет к перегрузке околоземной орбиты с более чем 100,000 XNUMX дополнительных спутников, либо операторы подают заявки на большее количество спутников, чем они намереваются запустить, возможно, по стратегическим причинам или финансовая выгода.

Есть признаки того, что некоторые компании могут завышать количество заявок. Например, французская компания E-Space подала заявку на создание двух группировок, состоящих из сотен тысяч спутников, но ее генеральный директор упомянул о планах по созданию «не менее 30,000 XNUMX» спутников. OneWeb, еще один спутниковый оператор, подал заявки на создание тысяч дополнительных спутников в нескольких странах.

Ситуация еще больше осложняется тем фактом, что в разных странах действуют разные административные правила и сборы, связанные с подачей сателлитных заявок. Некоторые страны могут предлагать более выгодные условия, побуждая спутниковых операторов подавать заявки через несколько штатов, чтобы воспользоваться различными правилами и затратами.

Поскольку число заявок на спутниковые услуги продолжает расти, Международный союз электросвязи, агентство ООН, ответственное за координацию спутниковых операций, сталкивается с проблемами в предотвращении помех и управлении растущим числом заявок. Поиск баланса между развертыванием спутников и обеспечением безопасной и устойчивой космической среды будет иметь решающее значение в ближайшие годы.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое низкая околоземная орбита?

Ответ: Низкая околоземная орбита — это область космоса в пределах 2,000 километров от поверхности Земли. Здесь расположено большинство спутников и Международная космическая станция (МКС).

Вопрос: Почему в космосе вызывает беспокойство перенаселенность?

Ответ: Перенаселенность космоса может привести к столкновениям спутников и образованию космического мусора. Эти столкновения могут нанести значительный ущерб спутниковым системам и увеличить риск будущих столкновений, создавая каскадный эффект.

Вопрос: Что такое Международный союз электросвязи?

Ответ: Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которое контролирует глобальные телекоммуникационные сети и услуги, включая операции спутниковой связи. Он координирует распределение радиочастотного спектра и орбитальных слотов для спутников для предотвращения помех.

Вопрос: Что такое спутниковые заявки?

Ответ: Заявки на запуск спутников – это предложения, подаваемые в Международный союз электросвязи странами или организациями, планирующими запуск спутников. Эти документы включают подробную информацию об орбите спутника, использовании частот и другую техническую информацию.

Источник: Наука, Международный союз электросвязи.