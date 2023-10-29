Разнообразная эволюция зубов и челюстей летучих мышей: разгадка тайн

Новое исследование пролило свет на удивительную историю эволюции зубов и челюстей летучих мышей. Ноктилионоидные летучие мыши, насчитывающие более 200 видов, обитающих в основном в американских тропиках, демонстрируют широкий спектр структур челюстей, которые адаптировались к различным диетам. Это исследование подчеркивает удивительные изменения в количестве, размере, форме и расположении зубов у этих летучих мышей.

Ученые обнаружили, что летучие мыши с более короткими мордами, как правило, имеют меньше зубов из-за пространственных ограничений. С другой стороны, летучие мыши с удлиненными челюстями могут вмещать больше зубов, что напоминает предков плацентарных млекопитающих. Эти результаты дают представление о том, как развивались лица млекопитающих, особенно развитие челюстей и зубов.

Исследователи, участвовавшие в исследовании, отмечают, что у летучих мышей есть все четыре типа зубов, которые есть у человека: резцы, клыки, премоляры и коренные зубы. Что действительно примечательно, так это то, что ноктилионоидные летучие мыши пережили быстрое изменение рациона питания за относительно короткий период в 25 миллионов лет. Сегодня разные виды этой группы питаются разнообразно: от насекомых, фруктов и нектара до рыбы и даже крови.

Алекса Садье, ведущий автор исследования, подчеркивает интригующее разнообразие, наблюдаемое у этих видов летучих мышей. У некоторых короткие морды и мощные челюсти, позволяющие им легко прокусывать твердую кожуру фруктов, в то время как у других длинные морды, предназначенные для глотания нектара из цветов. Быстрая эволюция такого разнообразия их челюстей и зубов поднимает вопросы о механизмах, лежащих в основе этих изменений.

Чтобы раскрыть эти загадки, исследовательская группа применила передовые методы, такие как компьютерная томография, для изучения челюстей, премоляров и коренных зубов более чем 100 видов ноктилионоидных летучих мышей. Их результаты показали существование «правил развития», которые определяют расположение зубов в зависимости от рациона летучей мыши. Летучие мыши с более длинными или промежуточными челюстями обычно имеют три премоляра и три коренных зуба с каждой стороны, тогда как летучие мыши с более короткими челюстями, часто питающиеся фруктами, имеют тенденцию терять либо средний премоляр, либо задний коренной зуб, либо оба.

Ограниченное пространство у короткочелюстных рукокрылых объясняет наличие более широких передних коренных зубов. Из-за нехватки места первые зубы, проявляющиеся у этих летучих мышей, становятся крупнее, так как места для последующих зубов недостаточно. Эти результаты бросают вызов предположениям о развитии зубов и проливают свет на регуляцию роста, формы и размера зубов у млекопитающих.

Это исследование имеет более широкое значение для понимания развития зубов у млекопитающих. Предыдущие исследования развития зубов в основном были сосредоточены на мышах с узкоспециализированными резцами и коренными зубами. Остается неясным, контролируют ли одни и те же генетические механизмы и механизмы развития рост зубов у млекопитающих, таких как летучие мыши и люди, которые обладают более «наследственными» наборами зубов.

В дальнейшем исследователи планируют расширить свое исследование, включив в него изучение ноктилионоидных резцов и клыков. Углубляясь в генетические механизмы и механизмы развития, определяющие развитие зубов у этих летучих мышей, можно раскрыть дальнейшие секреты эволюции, скрытые внутри этих видов.

Название: Разнообразная эволюция зубов и челюстей летучих мышей: разгадка тайн

Источник: Nature Communications (ссылка будет предоставлена ​​отдельно).