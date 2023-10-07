Новое исследование бросает вызов понятию «выживание неспециалистов» у млекопитающих

Недавнее исследование генеалогического древа млекопитающих выявило удивительные черты среди видов, переживших многочисленные массовые вымирания. Вопреки давнему убеждению, что универсальные или «скучные» млекопитающие пережили катастрофические события, исследование показывает, что выжившие обладали уникальными и продвинутыми чертами для своих эпох.

Распространенная точка зрения о «выживании неспециализированных» предполагает, что универсальные животные с наименьшей вероятностью вымрут. Однако исследователи обнаружили, что млекопитающие, пережившие массовое вымирание, на самом деле были весьма продвинутыми для своего времени. У этих животных появились новые черты, которые, возможно, помогли им выжить и обеспечили им эволюционную гибкость.

Исследование было сосредоточено на синапсидах — группе животных, единственными оставшимися членами которой являются млекопитающие. Исследователи построили огромное генеалогическое древо синапсид, чтобы понять эволюционные изменения с течением времени. Вопреки предыдущим убеждениям, они обнаружили, что выживание зависит не только от общих характеристик. В определенные моменты истории среди выживших были и более крупные синапсиды, а не просто универсальные насекомоядные.

Инициирование этого исследования было вдохновлено исследованием, опубликованным в 2019 году Дэвидом Гроссникелем, доцентом Технологического института Орегона. Его исследование показало, что мелкие млекопитающие, питающиеся насекомыми, как правило, являются представителями той линии, которая выживает в трудные времена. Когда Гроссникль обратился к исследователям, они ожидали обнаружить аналогичную закономерность у более ранних млекопитающих и их предков. Однако эта закономерность начала исчезать по мере того, как они углублялись в историю синапсид.

Дальнейший анализ показал, что некоторые виды, которые первоначально считались неспециализированными, на самом деле обладали новыми характеристиками. Например, млекопитающие эпохи динозавров обладали развитыми зубами, которые позволяли им не только резать добычу, но и перемалывать ее, что давало им преимущество во времена нехватки продовольствия.

Важно отметить, что исследование не предполагает, что специализированные животные менее склонны к вымиранию. Скорее, это подчеркивает, что виды, пережившие массовое вымирание, имели черты, далекие от общих. Животные с новыми особенностями, такими как развитые зубы или более эффективные челюсти для расщепления различной пищи, процветали только тогда, когда вымерли более старые линии.

Значение этого исследования выходит за рамки млекопитающих, побуждая ученых изучить другие группы и выяснить, существуют ли подобные сложности в их эволюционном разнообразии. Исследование дает более глубокое понимание того, как работает эволюция, и предполагает, что не может быть последовательного набора функций, которыми обычно обладали предки эволюционных диверсификаций.

Источник: *Экология природы и эволюция*