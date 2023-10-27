Эволюционное совпадение: как летучая мышь Barbastelle стала профессиональным охотником

Новое исследование бросает вызов давнему мнению об эволюционной гонке вооружений между летучими мышами и насекомыми. Биолог из Университета Южной Дании Лассе Якобсен и его команда задаются вопросом, почему некоторые летучие мыши, такие как летучая мышь-барбастель, ведут себя значительно тише, чем другие, во время охоты на летающих насекомых. Вместо того, чтобы рассматривать это как адаптацию гонки вооружений, исследователи предполагают, что уникальная охотничья стратегия летучей мыши барбастель является эволюционным совпадением, которое позволило ей стать профессиональным охотником.

В ходе исследования Якобсен и его коллеги заметили, что большинство представителей близких родственников барбастелей собирают летучих мышей, которые поедают насекомых, сидящих на поверхностях, таких как листья и ветки. Эти летучие мыши гораздо тише, чем летучие мыши-ястребы, которые ловят насекомых в воздухе. Это наблюдение привело исследователей к предположению, что предком барбастель, вероятно, была летучая мышь-собирательница, а ее способность охотиться на летающих насекомых развилась независимо от теории гонки вооружений.

По словам Якобсена, уменьшенная громкость звонка барбастеля не является преднамеренной адаптацией. Вместо этого это морфологическое ограничение, унаследованное от его предков-летучих мышей-собирателей, которые издают звуки через нос, что приводит к более тихим крикам. Барбастель просто не может издавать более громкие крики. По счастливой случайности это ограничение позволило летучей мыши занять нишу, где она охотится на летающих ночных насекомых, которые умеют избегать других летучих мышей, но не могут слышать низкоамплитудные крики барбастель.

Это исследование бросает вызов преобладающему представлению о том, что стратегия охоты барбастель является реакцией на слух насекомых. Вместо этого это предполагает, что барбастель попал в специализированную экологическую нишу из-за своих морфологических ограничений, извлекая выгоду из своей уникальной техники тихой охоты.

Это исследование проливает новый свет на эволюционные процессы, управляющие взаимодействием хищник-жертва. Это подчеркивает сложность экологических взаимоотношений и разнообразные пути, которыми виды могут воспользоваться для освоения экологических ниш. Хотя теория гонки вооружений остается актуальной для многих взаимодействий хищник-жертва, случай летучей мыши-барбастеля подчеркивает роль случайности и совпадения в формировании разнообразия жизни на Земле.

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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: В чем заключается гипотеза гонки вооружений между летучими мышами и насекомыми?

Ответ: Гипотеза гонки вооружений предполагает, что летучие мыши и насекомые развиваются в ответ на стратегии охоты и побега друг друга, постоянно пытаясь перехитрить друг друга.

Вопрос: Почему летучие мыши-барбастели тише других летучих мышей?

Ответ: Летучие мыши Barbastelle более тихие из-за морфологических ограничений, унаследованных от их предков-собирателей. Они издают звук через нос, что приводит к снижению громкости разговора.

Вопрос: Являются ли летучие мыши-барбастели результатом адаптации к гонке вооружений?

Ответ: Новое исследование бросает вызов идее о том, что стратегия охоты летучих мышей-барбастелей является ответом на гонку вооружений среди насекомых. Вместо этого они предполагают, что низкая громкость криков летучих мышей является эволюционным совпадением, которое позволило им занять специализированную экологическую нишу.

Вопрос: Что такое летучая мышь?

Ответ: Летучие мыши-собиратели — это летучие мыши, которые ловят насекомых, сидящих на таких поверхностях, как листья и ветки, а не охотятся на них в полете.

Вопрос: Как летучие мыши-барбастели охотятся на летающих насекомых, если они тише других летучих мышей?

Ответ: Летучие мыши Barbastelle охотятся на летающих насекомых, которые не слышат их низкоамплитудные крики. Эти насекомые умеют избегать других летучих мышей, но не могут обнаружить уникальную технику охоты барбастель.