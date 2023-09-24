CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ученые обнаружили старейшую деревянную конструкцию, возрастом более 476,000 XNUMX лет

ByГабриэль Бота

сентябрь 24, 2023
Ученые обнаружили старейшую деревянную конструкцию, возрастом более 476,000 XNUMX лет

Археологи сделали поразительное открытие, раскопав старейшую деревянную конструкцию, когда-либо найденную. По данным группы ученых из Ливерпульского университета, в Замбии была обнаружена хорошо сохранившаяся древесина возрастом не менее 476,000 XNUMX лет. Это старше нашего вида, Homo sapiens.

Благодаря экспертному анализу следов каменных орудий на дереве исследователи пришли к выводу, что древние люди намеренно сформировали и соединили два больших бревна, чтобы построить конструкцию. Эта находка указывает на самое раннее свидетельство преднамеренной обработки дерева в мире, бросая вызов убеждению, что люди каменного века были исключительно кочевниками. Предыдущие данные показали, что люди использовали древесину только для добычи огня, копаний и копий.

Сохранение древесины из такого древнего места весьма необычно, поскольку она обычно со временем разлагается. Однако высокий уровень воды в этом районе подействовал как консервант, позволив древесине выжить. Это открытие проливает новый свет на образ жизни древних людей у ​​водопада Каламбо, которые не только имели доступ к постоянному источнику воды, но и использовали окружающий лес для пропитания.

В статье упоминается, что для описания этих существ используется термин «человек», но важно отметить, что они предшествовали Homo sapiens и, возможно, принадлежали к виду Homo erectus. Это открытие согласуется с другими недавними открытиями в системе пещер «Восходящая звезда» в Южной Африке, где были обнаружены свидетельства культурных практик, погребальных ритуалов, использования огня и создания произведений искусства видами гомининов, не относящихся к Homo sapiens, датируемые примерно 300,000 XNUMX лет назад.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature, что стало значительным вкладом в наше понимание ранней истории человечества и сложности его культурных и технологических достижений.

источники:
- Ливерпульский университет (исходная статья)

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Сэр Брайан Мэй с гордостью поддерживает успешный сбор образцов астероидов НАСА

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Изучение влияния митигационной транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Изучение воздействия смягчающей транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Сэр Брайан Мэй с гордостью поддерживает успешный сбор образцов астероидов НАСА

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Изучение влияния митигационной транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Воздействие смягчения последствий транслокации на Колумбийскую пятнистую лягушку

сентябрь 25, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев