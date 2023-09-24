Ученые обнаружили старейшую деревянную конструкцию, возрастом более 476,000 XNUMX лет

Археологи сделали поразительное открытие, раскопав старейшую деревянную конструкцию, когда-либо найденную. По данным группы ученых из Ливерпульского университета, в Замбии была обнаружена хорошо сохранившаяся древесина возрастом не менее 476,000 XNUMX лет. Это старше нашего вида, Homo sapiens.

Благодаря экспертному анализу следов каменных орудий на дереве исследователи пришли к выводу, что древние люди намеренно сформировали и соединили два больших бревна, чтобы построить конструкцию. Эта находка указывает на самое раннее свидетельство преднамеренной обработки дерева в мире, бросая вызов убеждению, что люди каменного века были исключительно кочевниками. Предыдущие данные показали, что люди использовали древесину только для добычи огня, копаний и копий.

Сохранение древесины из такого древнего места весьма необычно, поскольку она обычно со временем разлагается. Однако высокий уровень воды в этом районе подействовал как консервант, позволив древесине выжить. Это открытие проливает новый свет на образ жизни древних людей у ​​водопада Каламбо, которые не только имели доступ к постоянному источнику воды, но и использовали окружающий лес для пропитания.

В статье упоминается, что для описания этих существ используется термин «человек», но важно отметить, что они предшествовали Homo sapiens и, возможно, принадлежали к виду Homo erectus. Это открытие согласуется с другими недавними открытиями в системе пещер «Восходящая звезда» в Южной Африке, где были обнаружены свидетельства культурных практик, погребальных ритуалов, использования огня и создания произведений искусства видами гомининов, не относящихся к Homo sapiens, датируемые примерно 300,000 XNUMX лет назад.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature, что стало значительным вкладом в наше понимание ранней истории человечества и сложности его культурных и технологических достижений.

источники:

- Ливерпульский университет (исходная статья)