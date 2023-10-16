Ученые предполагают, что доказательства того, что девятая планета может указывать на недостатки в нашем понимании гравитации

Два учёных предположили, что доказательства, указывающие на существование скрытой девятой планеты в нашей солнечной системе, на самом деле могут указывать на недостатки в нашем понимании гравитации. Изучая влияние, которое более широкая галактика Млечный Путь окажет на объекты на внешних краях Солнечной системы, ученые выяснили, точно ли гравитация описывается Модифицированной ньютоновской динамикой (MOND).

МОНД — это теория, которая потенциально объясняет, как галактики могут вращаться с высокими скоростями, не разлетаясь на части, без необходимости использования темной материи. В настоящее время считается, что темная материя — это невидимая форма материи, которая гравитационно удерживает галактики вместе и предотвращает их рассеяние. МОНД предполагает, что закон гравитации Ньютона верен до определенного момента, но при больших скоростях вращения начинает действовать другой тип гравитационного поведения.

Связь между МОНД и предполагаемой девятой планетой, часто называемой Девятой планетой, возникает из-за необычного поведения объектов пояса Койпера, диска на внешних границах нашей солнечной системы. Было обнаружено, что некоторые из этих объектов имеют своеобразные орбиты и скопления, что позволяет предположить наличие скрытой планеты. Ученые хотели выяснить, можно ли объяснить эти странные орбиты с помощью MOND.

Их исследование показало, что MOND действительно может объяснить своеобразное скопление в поясе Койпера. Они предполагают, что на протяжении миллионов лет орбиты некоторых внешних объектов Солнечной системы могли подвергаться гравитационному влиянию или увлекаться Млечным Путем, а не выравниваться с остальной частью Солнечной системы.

Однако ученые подчеркивают, что их выводы основаны на небольшом наборе данных, и признают, что могут иметь место и другие возможные объяснения. Несмотря на это, они считают, что изучение внешней части Солнечной системы может дать ценную информацию о гравитации и фундаментальных проблемах физики.

Результаты этого исследования были опубликованы в The Astronomical Journal 22 сентября.

источники:

– Астрономический журнал, 22 сентября 2020 г.