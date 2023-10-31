Мурлыканье кошек может быть чем-то большим, чем просто сокращение мышц: раскрыт секретный механизм

Загадочное мурлыканье кошек долгое время озадачивало исследователей кошек, но революционное исследование показывает, что в этом успокаивающем звуке есть нечто большее, чем считалось ранее. Вопреки широко распространенному мнению, что мурлыканье является результатом произвольных мышечных сокращений, новый отчет представляет новаторскую теорию, которая бросает вызов этому преобладающему убеждению.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, мурлыканье — это не только результат мышечного спазма, но и результат миоэластической аэродинамической теории фонации. Исследование показывает, что образования соединительной ткани, называемые подушечками гортани, расположенные в голосовых связках домашних кошек, являются ключом к созданию этих приятных вибраций в их гортани.

Эта теория предполагает, что подушечки голосовых связок реагируют на поток воздуха, входящий и выходящий из легких, инициируя самоподдерживающиеся низкочастотные колебания без необходимости мышечных сокращений. Другими словами, вибрации возникают из-за асимметричных сил, действующих на голосовую щель во время открытия и закрытия голосовых связок.

Чтобы проверить эту теорию, ученые провели эксперименты на восьми кошачьих гортанях, каждая из которых была взята у кошки, гуманно подвергнутой эвтаназии из-за неизлечимой болезни. Гортани были помещены в вертикальные трубки, по которым подавался теплый влажный воздух, имитирующий те же условия, что и дыхание. Примечательно, что исследователям удалось выявить отчетливую низкочастотную фонацию, характерную для мурлыканья, без какой-либо нервной стимуляции.

Хотя исследование не исключает возможности того, что мышечные сокращения играют роль в мурлыканье, оно утверждает, что динамика воздуха может быть основным триггером механизма вибрации. Это революционное открытие бросает вызов существующему пониманию того, как кошки производят успокаивающее мурлыканье.

Вопросы и ответы:

Q: Почему кошки мурлыкают?

A: Было замечено, что кошки мурлыкают в различных ситуациях, например, когда они довольны, находятся в стрессе или даже ранены. Хотя точные причины мурлыкания остаются загадочными, исследователи предполагают, что котята мурлыкают, чтобы сообщить о своем присутствии матери, мурлыканье может способствовать заживлению ран и, как полагают, высвобождает серотонин, подобно человеческой улыбке.

Результаты статьи вызвали споры среди инженеров-биомехаников, которые утверждают, что исследование игнорирует сложные системы живой кошки. Они сравнивают это с анализом шума, производимого отдельным мундштуком духового инструмента, в отрыве от его музыкального контекста. Тем не менее, это исследование открывает новые двери в понимании увлекательного мира кошачьих вокалов, разгадывая секреты очаровательного кошачьего мурлыканья.