Резюме: Пожилые люди в возрасте 70, 80 и старше бросают вызов стереотипам, поддерживая умственную и физическую форму благодаря регулярным физическим упражнениям. Такие люди, как Джордж Анисеф, 95 лет, и Мария Левитт, 86 лет, являются доказательством того, что возраст не является препятствием для активного образа жизни. Анисеф, заядлый игрок в пиклбол, может противостоять противникам, которые намного моложе его, в то время как Левитт часами проводит в спортзале и ежедневно ходит на километры. Джон Фридрих, 86 лет, начал заниматься спортом после инсульта, чтобы восстановить подвижность, и с тех пор поверил в силу движения. Эти люди демонстрируют пользу физических упражнений для остроты физического и умственного развития пожилых людей.

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Пожилые люди в возрасте 70, 80 и старше бросают вызов стереотипам, поддерживая умственную и физическую форму благодаря регулярным физическим упражнениям. Эти люди являются свидетельством того, что с возрастом можно оставаться активными и заинтересованными.

Одним из таких примеров является Джордж Анисеф, 95 лет, который играет в пиклбол три-четыре раза в неделю против соперников, которые намного моложе его. Анисеф также время от времени занимается теннисом и бегом трусцой. Несмотря на свою скромность, он признает, что постоянные занятия спортом в сочетании с хорошей генетикой способствовали его физической и умственной остроте.

86-летняя Мария Левитт обратилась к физическим упражнениям, чтобы справиться с горем после смерти мужа. Каждое утро она тренируется почти три часа в спортзале своего дома, занимается такими видами деятельности, как эллиптический тренажер, лежачий велосипед и свободные веса. Левитт также гуляет по несколько часов каждый день и посещает место отдыха мужа по воскресеньям. Ее приверженность фитнесу не только улучшила ее физическое самочувствие, но и оказала положительное влияние на ее психическое здоровье.

86-летний Джон Фридрих никогда особо не занимался физическими упражнениями, пока не перенес небольшой инсульт во время операции на открытом сердце. Тревожный звонок побудил его вести более активный образ жизни. Фридрих начал регулярно заниматься плаванием и постепенно повышал уровень своей активности. Теперь он часами ходит пешком и ездит на велосипеде, преодолевая значительные расстояния от резиденции своих пожилых людей в Кот-де-Неж до Старого порта и обратно. Физическая активность не только помогает ему сохранять равновесие и подвижность, но также способствует его когнитивной функции.

Эти люди демонстрируют, что физические упражнения являются ключевым компонентом активного старения. Регулярная физическая активность не только улучшает физическую форму, но также повышает остроту ума и общее самочувствие. Польза от физических упражнений распространяется и на пожилую жизнь, давая пожилым людям возможность жить более здоровой и полноценной жизнью.

Определения:

– Активное старение: процесс оптимизации возможностей физического, социального и психического благополучия по мере старения людей.

– Пиклбол: вид спорта, сочетающий в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса.

– Инсульт: внезапное прекращение кровоснабжения головного мозга, часто приводящее к нарушению движений и другим неврологическим последствиям.

Источники: Монреальская газета.