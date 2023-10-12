В эту субботу у жителей Ванкувера будет возможность стать свидетелями захватывающего небесного события — кольцевого солнечного затмения. Это происходит, когда Луна выравнивается между Землей и Солнцем в самой дальней от нашей планеты точке, в результате чего вокруг Солнца образуется очаровательное «огненное кольцо» для тех, кому посчастливилось оказаться на пути кольцевидности.

Хотя Ванкувер и не находится в зоне кольцевости, жители все равно смогут наблюдать частичное затмение, при этом будет видно почти 75 процентов явления. Затмение начнется в 8:08, достигнет пика в 9:20 и завершится около 10:38. Вместо полной блокировки зрители в Ванкувере могут ожидать увидеть тонкий серп Солнца, выглядывающий из-за Луны.

Однако важно помнить, что смотреть прямо на Солнце во время кольцевого затмения небезопасно без надлежащей защиты глаз. В свете этого факультет исследователей физики и астрономии Университета Британской Колумбии (UBC) проведет мероприятие для публичного просмотра возле книжного магазина UBC. Они предоставят участникам возможность одолжить очки для наблюдения за затмением и позаботятся о том, чтобы каждый мог безопасно стать свидетелем этого небесного зрелища.

Хотя некоторые явления, связанные с полными солнечными затмениями, такие как понижение температуры и молчание птиц, менее вероятны во время кольцевого затмения, оно остается зрелищем, достойным внимания. Доктор Джейми Мэтьюз, почетный профессор кафедры физики и астрономии Университета Британской Колумбии, выразил свое волнение, заявив: «Мы все космические туристы». На данный момент он стал свидетелем шести полных затмений и с нетерпением ждет своего седьмого в апреле 2024 года. Доктор Дуглас Скотт, еще один профессор кафедры, добавил: «Частное солнечное затмение — одно из величайших зрелищ природы, и оно бесплатно!»

Для тех, кто хочет увидеть это редкое событие, публичный просмотр кольцевого солнечного затмения состоится в субботу, 14 октября, с 8:10 до 40:7 на внешней стороне книжного магазина UBC. Однако обратите внимание, что мероприятие зависит от погоды, и о любой отмене будет объявлено до 30:XNUMX утра по тихоокеанскому времени на соответствующей веб-странице.

Так что отметьте свои календари, возьмите очки для затмения и отправляйтесь в UBC, чтобы получить уникальную возможность стать свидетелем красоты и трепета кольцеобразного солнечного затмения.

источники:

– Почетный профессор доктор Джейми Мэтьюз (через Zoom)

– Профессор Дуглас Скотт (лично)

– Студентка магистратуры Жюстин Обидовски (лично)

- Страница безопасности НАСА о затмении

- страница НАСА

– страница ФАС